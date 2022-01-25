瑞信16億元減值，包括在投資銀行的15億瑞郎和1億元在亞太部門的減值。瑞信指，該行在去年11月發出的公布，投資銀行和財富管理業務的交易收入有所減少，除了因為正常的季節性放緩，也反映商業活動經歷2020年和2021年的特殊環境後回歸正常，結合該行的風險取向改變，包括削減主經紀商業務，扣除商譽減值前，投行業務在錄得虧損。

財富管理業務方面，瑞信指國際財富管理和亞太地區的交易活動顯著放緩，亞太區業務主要是由於亞洲不利的市場情况令客戶去槓桿。瑞信預期，財富管理業務在去年第四季度淨新資產將略微為負。

瑞信指，該行在去年底集團普通股權一級資本比率（CET1）預計將超過14%的目標，一級資本槓桿比率預計將超過6%。瑞信將在2月10日發出去年第四季財報。

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