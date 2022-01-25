畢馬威預計，銀行淨息差可能已見底，隨着通脹率抬頭，今年有可能面臨多次加息。雖然今年依然充滿挑戰，香港銀行的貸款業務仍具韌力。展望今年，樂觀的經濟情緒將轉化為貸款業務的穩步增長。

報告顯示，香港銀行普遍審慎關注中國內地房地產行業所面對的信貸挑戰。信貸違約的影響如何尚待觀察，但這將是今年最值得關注的領域之一。此外，很多銀行的高層指出，吸引及保留人才也是關注焦點，全球對各領域人才的需求殷切，其中也包括數碼轉型及環境、社會和治理 （ESG）事務的人才。人才短缺仍是銀行業在今年需要克服的挑戰之一，這也可能成爲銀行實現目標的主要阻力。

畢馬威中國金融服務業合夥人馬紹輝表示，自去年下半年開始，金融服務業人才供應便開始急劇減少，客戶表示，人才短缺和吸引專才的困難比以往幾年都更嚴重，對銀行來說，吸引和保留人才將成為首要任務。

畢馬威中國香港區中資金融機構主管合夥人方海雲表示，在香港經營業務的中國內地銀行期望在今年增加手續費和佣金收入，尤其是因為它們擁有龐大的零售客戶基礎，雖然香港中資銀行的風險偏好在去年下降，但他們仍在開拓新的收入來源，並嘗試提升數碼化及其內地與香港業務之間的聯動。

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