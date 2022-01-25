去年有大型銀行去釋放信貸減值撥備帶動盈利增長，去年上半年美國首100 間銀行在去年上半年釋放出240億美元的貸款損失儲備金，不過德勤指，全球各地區銀行業復蘇趨勢並不平衡，同期亞太及歐洲地區的銀行繼續增加貸款損失儲備金，亞太地區首100間銀行的儲備金額增達1250億美元，歐洲首100間銀行則增250億美元的儲備金。

Val Srinivas表示，中國銀行業實力持續增強，表現亮眼，新加坡和澳洲的銀行也基本保持穩健，但許多東南亞國家的銀行資產品質問題導致亞太區整體飽受 K 型復蘇的困擾。在歐洲，由於銀行業屬於受疫情衝擊影響最嚴重的行業之一，大多數銀行的盈利尚未恢復至疫情前水平。

數碼化方面，德勤中國銀行業及資本市場主管合夥人（香港）James Polson 表示，數碼化正迅速改變客戶的期望和行為，如今的金融服務行銷已不僅僅為了解和滿足客戶需求，客戶亦希望銀行讓他們擁有其個人資料的存取和控制權力。不過他指，銀行機構至今並未能充分採取行動使客戶相信其可掌握自己的個人資料。相信開放銀行專案在全球很多地區推進，將能起到催化作用，推動銀行賦予客戶更大控制權，以優惠定價、利率或獎賞等有價值的回報，吸引客戶授權機構獲取其個人資料。

德勤亦指，數碼化崛起亦導致銀行面臨巨大壓力，不僅需要應對持續增加、層出不窮、日新月異的網絡安全威脅，也需要回應業務的新需求和監管趨嚴的預期。隨著老練的犯罪分子不斷利用技術漏洞，網絡安全事故、欺詐和洗錢行為日益交織，並利用人工智能等進行高端技術犯案。網絡安全與金融犯罪的交叉領域日益增加，促使銀行採取部門協同合作的方法進行管理，並採取舉措在銀行內部改進網絡安全和金融犯罪的監督流程。

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