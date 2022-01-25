恒指收市跌412點或1.67%，報24243點，成交金額1464億元，較上日增加17.83%；國指跌154點或1.79%，報8503點。恒生科技指數收報5552點，跌2.65%。

藍籌3隻升，58隻下跌，3隻無升跌。創科實業（0669）升1.43%，收報134.9元，是升幅最大的藍籌，阿里健康（0241）跌7.01%，收報6.37元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股0隻升，30隻下跌。升幅最大的是網易（9999）收報150.1元，跌0.07%；跌幅最大的是汽車之家（2518）收報60.1元，跌12.71%。

恒指跌穿10天線(24449.19點)及100天線(24578.53點)，下試50天線(23935.46點)後跌幅收窄，另20天線(23880.59點)向上逼近50天線；科指跌穿20天線(5643.26點)。

北水南下合計淨流入23.34億元，較上日減少12.55%，連續第15日流入，累計流入407.54億元，對上一次連續15日淨流入是2021年12月14日。南水北上合計淨流出35.74億元人民幣，終止連續7日流入。

午後消息股表現

電盈（0008）旗下黃Viu年內推逾30項原創作品 包括泰國印尼韓國劇集收報4.09元，跌0.73%。

中海油服（2883）: 料規模較细油商入市 有助一體化服務需求收報7.44元，跌0.8%。

今早及隔晚消息股表現

龍光（3380）據稱擔保私募債不超過10億美元 少過市場傳聞收報6.59元，跌3.37%。

世茂（0813）據報將34個重點項目列為待售資產，涉資近750億。及，世茂據報標售世茂深港國際中心，報價151億。收報6.09元，跌1.3%。

赤子城（9911）折讓9.9%配股，籌3.4億。收報4.14元，跌1.9%。

維達（3331）今公布業績。收報19.94元，跌0.2%。

中海外（0688）：收購雅居樂（3383）、世茂（0813）於「廣州亞運城」持股。中海外收報23.25元，跌0.85%。雅居樂（3383）收報4.36元，跌3.54%。

恒大（3333）：需更多時間考慮潛在方案，才能與債權人進行溝通。收報1.74元，跌6.45%。

中遠海控（1919）去年多賺8.3倍，盈利893億人幣。收報13.62元，跌2.71%。

贛鋒鋰業（1772）發盈喜，料去年淨利潤最多增約4倍。收報125.3元，升0.16%。

新東方教育（9901）發盈警，料上半年度虧損8至9億美元。創上市新低，見11.4元，收報11.46元，跌8.17%。

江西銅業（0358）去年多賺1.25至1.55倍。收報13元，跌4.41%。

港鐵（0066）向匯達購入八達通股份，持股量增至64%。收報42.25元，跌0.94%。

華電國際（1071）去年累計發電量增7.5%。收報2.86元，跌4.35%。

融創（1918）據報轉讓溫州一項目公司股權，德信地產接盤。收報10.28元，跌4.46%。

五菱汽車（0305）副主席兼行政總裁及執行董事因病逝世。收報1.41元，跌4.08%。

霸王國際（1338）料去年虧損擴大至1300萬人幣。收報0.081元，跌8.99%。

贏家時尚（3709）料去年度純利不少於25%。收報11.72元，升0.69%。

中銀（2388）擴綠色按揭至所有獲金級綠評一二手住宅。收報29.8元，跌0.67%。

大新銀行（2356）冀今年小微企新客持續雙位數增長。收報7.3元，跌1.88%。

東方證券（3958）料去年淨利潤最多增1倍。收報6.42元，跌1.38%。

吉利（0175）：力帆合資「睿藍汽車」已完成注冊，發展換電產品。收報18.02元，跌3.94%。

百勝中國（9987）考慮宣派季息。收報356元，跌1.28%。

中海油田服務（2883）料今年資本性開支41.6億元人民幣，將拓展海上風電。收報7.44元，跌0.8%。

英皇鐘錶珠寶（0887）料去年全年多賺近5倍。收報0.202元，無升跌。

康特隆（1912）獨立非執董辭任，或未能滿足上市規則。收報0.184元，無升跌。

東方海外（0316）上季收益升至380億，創季度新高。收報182.6元，跌0.6%。

破頂股表現

破頂股包括，信星鞋業（1170）創52周高，見1.1元，收報1.1元，升8.91%；維珍妮（2199）創52周高，見7.7元，收報7.5元，升4.17%；精熙國際（2788）創52周高，見0.98元，收報0.97元，無升跌。

破底股方面

破底股包括，中駿商管（0606）創上市新低，見2.82元，收報2.85元，跌3.72%；首創鉅大（1329）創上市新低，見0.75元，收報0.84元，跌24.32%；宇華教育（6169）創上市新低，見1.88元，收報1.98元，跌10.81%；中國新華教育（2779）創上市新低，見1.38元，收報1.39元，跌7.95%；新東方（9901）創上市新低，見11.4元，收報11.46元，跌8.17%；思考樂教育（1769）創上市新低，見0.96元，收報0.97元，跌7.62%；聯眾（6899）創上市新低，見0.285元，收報0.285元，跌18.57%；興瀘水務（2281）創上市新低，見0.89元，收報0.9元，跌1.1%；基石藥業（2616）創上市新低，見6.72元，收報6.75元，跌5.46%；藥明巨諾（2126）創上市新低，見10.4元，收報10.44元，跌8.1%；加科思（1167）創上市新低，見10.2元，收報10.38元，跌11.28%；和鉑醫藥（2142）創上市新低，見5.69元，收報5.75元，跌3.36%；德琪醫藥（6996）創上市新低，見6.45元，收報6.47元，跌13.39%；兆科眼科（6622）創上市新低，見5.18元，收報5.27元，跌0.57%；雲頂新耀（1952）創上市新低，見28.5元，收報28.5元，跌5.63%；嘉和生物（6998）創上市新低，見6.07元，收報6.15元，跌2.84%；再鼎醫藥（9688）創上市新低，見373元，收報379.2元，跌4%；康諾亞（2162）創上市新低，見24.9元，收報25.7元，跌2.47%；微泰醫療（2235）創上市新低，見18.04元，收報18.86元，跌2.48%；朝聚眼科（2219）創上市新低，見4.83元，收報4.9元，跌5.77%；榮昌生物（9995）創上市新低，見52.15元，收報53.35元，跌4.73%；康德萊醫械（1501）創上市新低，見16.14元，收報16.8元，跌4.76%；雍禾醫療（2279）創上市新低，見10.9元，收報11.14元，跌1.42%；嗶哩嗶哩（9626）創上市新低，見262.8元，收報266.4元，跌5.73%；寶尊電商（9991）創上市新低，見32.05元，收報32.35元，跌5.27%；通達（0698）見52周低0.205元，收報0.211元，跌12.45%；瑞聲（2018）見52周低24.05元，收報24.5元，跌6.13%；小米（1810）見52周低17.42元，收報17.62元，跌3.19%；中教控股（0839）見52周低9.45元，收報9.7元，跌13.08%；希望教育（1765）見52周低0.98元，收報0.99元，跌17.5%；中國科培（1890）見52周低2.54元，收報2.58元，跌13.71%；新高教（2001）見52周低2.65元，收報2.68元，跌15.19%；心動公司（2400）見52周低31.95元，收報32.6元，跌6.86%；亞盛醫藥（6855）見52周低23.7元，收報24.1元，跌6.04%；東曜藥業（1875）見52周低3.6元，收報3.61元，跌3.73%；希瑪眼科（3309）見52周低5.12元，收報5.15元，跌5.85%；暢捷通（1588）見52周低7.88元，收報7.88元，跌7.29%；中國智能交通（1900）見52周低0.14元，收報0.151元，跌0.66%；大家樂（0341）見52周低13.4元，收報13.46元，跌0.74%；微盟（2013）見52周低6.45元，收報6.51元，跌7.66%；協鑫新能源（0451）見52周低0.182元，收報0.182元，跌7.61%；玖龍紙業（2689）見52周低8.02元，收報8.13元，跌1.81%；德昌電機（0179）見52周低14.32元，收報14.44元，跌3.22%；中策（0235）見52周低0.043元，收報0.043元，跌4.44%；萊爾斯丹（0738）見52周低0.6元，收報0.6元，無升跌；英皇娛樂（0296）見52周低0.78元，收報0.79元，跌2.47%；凱升控股（0102）見52周低0.118元，收報0.12元，跌5.51%。

異動股

上升異動股，包括，WAC（8619）收報0.092元，升15%；澳洲成峰高教（1752）收報0.172元，升14.67%；禪遊科技（2660）收報1.42元，升14.52%；銀杏教育（1851）收報1.2元，升14.29%；世紀聯合（1959）收報0.66元，升13.79%；松齡（1989）收報0.85元，升11.84%；Bodibra母企海納星空科技（8297）收報0.265元，升11.81%；HMVOD（8103）收報1.79元，升9.82%；三葉草生物（2197）收報12.2元，升9.52%；新世紀醫療（1518）收報0.97元，升8.99%；信星鞋業（1170）創52周高，見1.1元，收報1.1元，升8.91%。

下跌異動股，包括，首創鉅大（1329）創上市新低，見0.75元，收報0.84元，跌24.32%；錦藝集團（0565）收報0.305元，跌22.78%；聯眾（6899）創上市新低，見0.285元，收報0.285元，跌18.57%；希望教育（1765）見52周低0.98元，收報0.99元，跌17.5%；新高教（2001）見52周低2.65元，收報2.68元，跌15.19%；中國科培（1890）見52周低2.54元，收報2.58元，跌13.71%；德琪醫藥（6996）創上市新低，見6.45元，收報6.47元，跌13.39%；中教控股（0839）見52周低9.45元，收報9.7元，跌13.08%；汽車之家（2518）收報60.1元，跌12.71%；寰亞傳媒（8075）收報0.98元，跌12.5%。

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