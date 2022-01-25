調查亦發現有近8成（佔79%）來自家族辦公室行業的受訪者，於2021年已開展ESG或影響力投資相關的資產配置。其中，已進行相關資產配置的受訪者中，有過半數（佔52%）的配置達一成或以上，有27%的受訪者更表示相關的配置佔資產兩成或以上。八成半家族辦公室行業的受訪者表示，今年將進一步增加ESG或影響力投資的力度， 約三分之二（佔64%）受訪者計劃將相關資產配置增加一成或以上，近四成（佔36%）計劃增加兩成或以上。

在調查中又顯示，有9成受訪者認同香港是亞洲的家族辦公室樞紐，其中最重要的三大因素分別是「通往中國內地的獨特門戶」（佔66%）、「低稅率及簡單稅制」（佔57%) 以及「位於亞洲中心的戰略位置」（佔49%）。是次調查，共訪問562位受訪者，受訪者主要來自家族辦公室、銀行、財富及資產管理、風險投資及私募基金，及專業及法律服務。

香港家族辦公室協會主席關志敏表示：「隨著家族辦公室行業不斷成熟，並在本港社會和金融體系中持續發揮影響力，家族辦公室今年的優先考慮將為行業的發展訂立方向。我們樂見香港的家族辦公室成爲ESG和影響力投資方面的先驅，並在今年進一步增加相關的資產配置，爲未來帶來改變。我們期待繼續促進家族辦公室行業的持續發展，鞏固香港作爲亞洲家族辦公室樞紐的優勢。」

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