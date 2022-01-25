IMF預期中國經濟今年經濟增長為4.8%，較今年10月的預測降0.8個百分點，低於去年增速3.3個百分點。明年則預增5.2%，較10月預期低0.1個百分點。預測下調是由於新冠病毒清零政策，以及房地產開發商持續的財務問題所致。

IMF將今年美國經濟增長預期為4%，較上次預期降1.2個百分點，明年則預期為增長2.6%，較上次預測增0.4個百分點，美國預期下降，主要是「重建美好未來」基建法案在國會通過受阻而從預期中剔出，以及貨幣刺激政策提早退出和供應鏈持續短缺所致。此外，IMF預期，由於通脹和供應鏈受阻持續，通脹上升時間將較去年10月時預期為長，發達經濟體今年通脹為3.9%，較10月預期高1.6個百分點，明年則為2.1%。不過IMF指，隨着供需失衡和主要經濟體採取政策降低通脹，認為通脹上升會最終緩和。

英國和美國央行進入貨幣收縮，IMF指隨著發達經濟體提高政策利率，對金融穩定，以及新興市場的資本流動、貨幣和財政風險會提高，特別是這些市場過去兩年債務水平明顯上升，不少國家需要繼續收緊貨幣政策以遏制通脹壓力。IMF亦提及，對新冠病毒免疫水平較高的國家和地區，需要小心地平衡新症增加，和防疫政策對經濟造成的損害。

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