道指曾跌818點 收市收窄至跌66點 標指納指見逾3個月收市新低
文章日期：2022年1月26日 08:15
俄烏局勢繼續為市場所關注，拜登威脅可能就烏克蘭問題制裁普京本人，美股三大指數再大幅波動，道指曾跌最多818點或2.38%，收市跌幅收窄至66點，標指收市見2021年10月12日後收市新低；納指收市價亦是2021年5月21日後收市新低。
道瓊斯工業平均指數收跌66點，跌幅0.2%，報34297點。標普500指數收跌53點，跌幅1.22%，報4356點。納斯達克綜合指數收跌315點，或2.28%，報13539點。
微軟跌2.66%，報288.49美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低51點，而美國運通，升8.92%，報173.11元，貢獻道指93點。
科技股方面，蘋果收市報159.78元，跌1.13%，谷歌母公司Alphabet收市報2538.7元，跌2.95%，亞馬遜收市報2799.72元，跌3.15%，Facebook收市報300.15元，跌2.77%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.71%，報459點。德國DAX指數收漲0.76%，報15123點；法國CAC 40指數漲0.74%，報6837點；英國富時100指數收漲1.02%，報7371點。