俄烏局勢繼續為市場所關注，拜登威脅可能就烏克蘭問題制裁普京本人，美股三大指數再大幅波動，道指曾跌最多818點或2.38%，收市跌幅收窄至66點，標指收市見2021年10月12日後收市新低；納指收市價亦是2021年5月21日後收市新低。