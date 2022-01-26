港股ADR升191點 夜期高水140點 美期微升 亞股個別發展
文章日期：2022年1月26日 08:52
美股向下，港股ADR升191點或0.78%，報24434點，即月恒指夜期升146點，高水140點，報24384點。
個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.24%，折合報467.94元；阿里巴巴（9988）跌0.72%，折合報115.95元；美團（3690）升0.27%，折合報226.42元；匯控（0005）升2.62%，折合報53.72元；建行（0939）升0.28%，折合報5.94元。
道期現跌0.026%；標期現升0.01%；納期現升0.14%。日股現跌0.34%，韓股現升0.74%，澳股休市。美國10年期債息現升0.5%或0.0089厘，報1.7778厘。
今日焦點股份可留意：
恒騰網絡（0136）溢價9.1%向騰訊（0700）、劉學恒配股，籌3億。
維珍妮（2199）3.5億購Victoria's Secret子公司近一半股權，成立合營企業。
毛記（1716）向「東方昇」等4僱員派發獎勵股份，市值300萬元。
新浪創辦人旗下風投密密沽快手（1024）料套現逾11億元。
兗礦能源（1171）預計去年全年純利160億元人民幣，增近1.25倍。
證監向珠光控股（1176）主席朱慶凇施加12個月冷淡對待令。
歐舒丹（0973） 首三個財季銷售淨額按年增14%。
廣深鐵路（0525）發盈警，料去年淨虧損擴大至最多11.5億人幣。
艾德韋宣（9919）發盈喜，料去年淨收益大增2.8倍。