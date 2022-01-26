恒指高開99點 受制於10天線 科指續低於20天線
文章日期：2022年1月26日 09:25
恒指今早高開99點或0.41%，報24342點，成交金額32億元；國指今早高開26點或0.32%，報8530點。恒生科技指數開市報5581點，升0.52%。匯控（0005）、騰訊（0700）、友邦（1299）推高大市，阿里（9988）、美團（3690）、藥明生物（2269）拖低恒指點數較多。
藍籌36隻升，16隻下跌，12隻無升跌。網易（9999）升4.13%，報156.3元，是升幅最大的藍籌，申洲國際（2313）跌1.87%，報152元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股19隻升，5隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是網易（9999）開市報156.3元，升4.13%；跌幅最大的是萬國數據（9698）開市報37.5元，跌4.09%。
恒指反彈受制於10天線(24443.26點)，20天線(23943.41點)升穿50天線(23908.04點)；
科指續低於20天線(5648.75點)。
維達（3331）去年純利跌12%，末期息40仙。開市報19.8元，跌0.7%。
恒騰網絡（0136）溢價9.1%向騰訊（0700）、劉學恒配股，籌3億。開市報2.49元，升8.73%。
維珍妮（2199）3.5億購Victoria's Secret子公司近一半股權，成立合營企業。創52周高，見8元，開市報8元，升6.67%。
毛記（1716）向「東方昇」等4僱員派發獎勵股份，市值300萬元。無成交，報0.445元。
新浪創辦人旗下風投密密沽快手（1024）料套現逾11億元。開市報83.45元，升0.6%。
兗礦能源（1171）預計去年全年純利160億元人民幣，增近1.25倍。開市報17.74元，跌3.17%。
證監向珠光控股（1176）主席朱慶凇施加12個月冷淡對待令。
歐舒丹（0973） 首三個財季銷售淨額按年增14%。開市報30.85元，升1.82%。
廣深鐵路（0525）發盈警，料去年淨虧損擴大至最多11.5億人幣。無成交，報1.4元。
艾德韋宣（9919）發盈喜，料去年淨收益大增2.8倍。開市報1.75元，升7.36%。
破頂股表現
破頂股包括，維珍妮（2199）創52周高，見8元，開市報8元，升6.67%。
破底股方面
破底股包括，新東方（9901）創上市新低，見11.2元，開市報11.2元，跌2.27%。
異動股
上升異動股，包括，恒騰（0136）開市報2.49元，升8.73%；艾德韋宣（9919）開市報1.75元，升7.36%；維珍妮（2199）創52周高，見8元，開市報8元，升6.67%；網易（9999）開市報156.3元，升4.13%；華盛國際（1323）開市報0.14元，升3.7%；德琪醫藥（6996）開市報6.7元，升3.55%；聯眾（6899）開市報0.295元，升3.51%；帝國科技（0776）開市報17.24元，升3.48%。
下跌異動股，包括，小鵬汽車（9868）開市報145.6元，跌4.84%；萬國數據（9698）開市報37.5元，跌4.09%；理想汽車（2015）開市報100元，跌3.94%；兗煤（1171）開市報17.74元，跌3.17%；旭輝永升服務（1995）開市報14.82元，跌2.5%；新東方（9901）創上市新低，見11.2元，開市報11.2元，跌2.27%；申洲國際（2313）開市報152元，跌1.87%；百濟神州（6160）開市報141元，跌1.74%；晶苑國際（2232）開市報2.36元，跌1.67%；中國心連心化肥（1866）開市報5.44元，跌1.63%。
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