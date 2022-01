他發文指,「如果麥當勞接受狗狗幣,我將在電視節目中吃開心樂園餐。」此前,馬斯克稱特斯拉將接受這種加密貨幣作為部分商品的支付方式。

根據報價平台Coindesk數據,過去24小時,狗狗幣上升4.58%,現報0.14美元。

I will eat a happy meal on tv if @McDonalds accepts Dogecoin

— Elon Musk (@elonmusk) January 25, 2022