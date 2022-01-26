港元現報7.7851元升值12點子，曾貶值最多1點子，報7.7864元，亦曾升值最多20點子，報7.7843元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升2.63點子至0.10994%；1星期HIBOR升1.86點子至0.14%；2星期HIBOR升2.87點子至0.15816%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.63點子至0.31042%；6個月期HIBOR升2.33點子至0.48196%；12個月期HIBOR升2.18點子至0.69012%。

美元指數現報95.944貶值0.004點。

美元1個月期LIBOR報0.10843%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0737%，連續5日擴闊，利差是2021年12月30日後最高，當日差距為0.0911%

對上一次連續5日擴闊，是2022年1月17日，當日利差報0.0471%。

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