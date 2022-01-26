百度電動車業務集度獲31億元A輪融資 母公司及吉利增持
文章日期：2022年1月26日 14:32
百度（9888）旗下智能汽車品牌集度宣布，已完成近4億美元（約31.14億港元）的A輪融資，本輪融資由百度和戰略合作夥伴吉利共同增持。融資完成後，集度將持續加快研發與量產進程，首款汽車機器人概念車將於今年4月在北京車展發布，量產車型將於2023年上市。
百度表示，新一輪融資有助於集度在汽車機器人研發與量產進程上加快，未來集度將加大對於高級別自動駕駛、智能座艙、智能製造等相關領域尖端人才的引進與培養；加快智能汽車市場用戶發展與運營的體系建設，確保2023年將用戶體驗優異、兼具品質和成本優勢、定義智能汽車標杆的集度首款汽車機器人產品呈現在市場和消費者面前。
去年1月百度宣布造車，重裝組建智能汽車公司，3月時集度成立並獲得超3億美元啟動資金。時隔10個月，集度再次獲得新一輪融資，集度CEO夏一平表示，集度啟程剛10個月，在尖端AI技術以及高品質的整車平台、製造工藝加持下，集度高效的汽車機器人開發流程得到了成功驗證。集度自研的汽車機器人大腦、神經、軀幹都在高效發育，產品交付時，這一定會是一款標杆級的量產產品。
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