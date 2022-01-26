百度表示，新一輪融資有助於集度在汽車機器人研發與量產進程上加快，未來集度將加大對於高級別自動駕駛、智能座艙、智能製造等相關領域尖端人才的引進與培養；加快智能汽車市場用戶發展與運營的體系建設，確保2023年將用戶體驗優異、兼具品質和成本優勢、定義智能汽車標杆的集度首款汽車機器人產品呈現在市場和消費者面前。

去年1月百度宣布造車，重裝組建智能汽車公司，3月時集度成立並獲得超3億美元啟動資金。時隔10個月，集度再次獲得新一輪融資，集度CEO夏一平表示，集度啟程剛10個月，在尖端AI技術以及高品質的整車平台、製造工藝加持下，集度高效的汽車機器人開發流程得到了成功驗證。集度自研的汽車機器人大腦、神經、軀幹都在高效發育，產品交付時，這一定會是一款標杆級的量產產品。

其他報道

五龍電動車無意覆核聯交所除牌決定 本月底取消上市地位

蔚來據報考慮在新加坡第二上市 集團表示對傳言不予置評

融創據報轉讓杭州一在建住宅項目 融信亦告退出

恒指半日升39點 10天線得而復失

商會料香港要等內地14億人接種疫苗後才重新開放

麥當勞幽默回應馬斯克直播食開心樂園餐 「除非Tesla接受滑嘟嘟幣」

內地股市半日個別走 創板指3000點得而復失

港元拆息全線向上 1個月HIBOR連升9日創今年新高 升幅1個月最大

台積電市值達6000億美元超騰訊 為亞洲市值最高公司

恒大傳今晚開投資者電話會

遠東酒店實業升逾一倍後停牌 報道稱申請九華徑住宅發展

大好友轉軚?億萬富豪Novogratz:我仍是比特幣信徒 但現在要清醒了