Diem Association的前身為facebook母企Meta Platform支援的天秤幣（Libra）。據悉，Diem正在與投資銀行溝通，希望找到出售其知識產權並安置好相關工程師的最佳方案，最終變現這個加密貨幣項目。

2019年Meta旗下的Facebook首次公布，希望通過一個穩定幣項目來改革全球金融服務，同時與數十家公司建立了合作關係，惟該項目難以免於全球各地的監管審查。當fb創辦人朱克伯格前往美國國會作證後，部分合作夥伴宣佈退出，就連項目也更名為Diem。

知情人士指，Diem Association曾與Silvergate Capital 達成了協議，由一家名為Silvergate Bank的機構負責發行Diem美元穩定幣，並與美元掛鉤。惟美聯儲官員最終在去年夏天告訴Silvergate，他們對計劃感到不安，不能確保會允許這項活動。美聯儲發言人及Diem Association拒絕對此置評。Meta尚未發表評論。

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