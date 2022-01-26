許正宇又指，當局正循序擴大理財通計劃，發揮大灣區先行先試優勢，將可進一步推動人民幣國際化，亦可滿足大灣區富裕人口對理財的需求。他指香港作為資金進出內地的主要門戶，股票通、債券通和理財通等計劃表現良好，例如去年北向債券通成交量有6.4萬億元人民幣成交量，按年上升33%。

此外，內地在2020年11月簡化合格境外機構投資者（QFII）申請審批程序，早前並取消投資額度限制，中銀香港英國保誠資產管理行政總裁羅禮華指出，QFII成交額明顯增加，開戶時間可快至在3日完成，較簡化前大幅減少，至去年11月已有156間QFII獲准，較過去每年平均20間為多，認為QFII改革有效。

羅禮華表示，在新審批規則下，有84%申請QFII為資產管理公司，15%為對沖基金。QFII機構可投資的資產包括全國股份轉讓系統、私募基金、大宗商品合約、債券回購等，建議資產管理經理在股票通和債券聯外，可開設QFII戶口。

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