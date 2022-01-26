財庫局：將與內地探討推動建設人民幣離岸中心基建
文章日期：2022年1月26日 17:53
財庫局局長許正宇在投資基金公會論壇上表示，隨着互聯互通範擴大，當局將繼續與內地探討進一步推出香港作為離岸人民幣中心的基建建設，鼓勵使用香港進行人民幣金融交易，推動人民幣國際化。他指其中一項措施，為推動南向股票通設人民幣交易櫃枱，內地投者資者無需兌換港幣，可推動在港使用人民幣的需求，帶動人民幣產品發展。
許正宇又指，當局正循序擴大理財通計劃，發揮大灣區先行先試優勢，將可進一步推動人民幣國際化，亦可滿足大灣區富裕人口對理財的需求。他指香港作為資金進出內地的主要門戶，股票通、債券通和理財通等計劃表現良好，例如去年北向債券通成交量有6.4萬億元人民幣成交量，按年上升33%。
此外，內地在2020年11月簡化合格境外機構投資者（QFII）申請審批程序，早前並取消投資額度限制，中銀香港英國保誠資產管理行政總裁羅禮華指出，QFII成交額明顯增加，開戶時間可快至在3日完成，較簡化前大幅減少，至去年11月已有156間QFII獲准，較過去每年平均20間為多，認為QFII改革有效。
羅禮華表示，在新審批規則下，有84%申請QFII為資產管理公司，15%為對沖基金。QFII機構可投資的資產包括全國股份轉讓系統、私募基金、大宗商品合約、債券回購等，建議資產管理經理在股票通和債券聯外，可開設QFII戶口。
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