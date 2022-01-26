由即日起，年滿11至17歲的中銀香港手機銀行客戶使用流動電話號碼或電郵地址等登記「轉數快」後，即可收取電子利是。此外，客戶通過「Phone利市」，每次可在同一交易版面派發利市予最多10個、持有中銀香港、其他本地銀行賬戶或儲值支付工具賬戶的收款人。客戶可點選20、50、100 或 200元「利市」，亦可自訂金額，及可在頁面中手動輸入或選擇祝福語。另BoC Pay更備有「拆利是」功能，增加喜慶氣氛。

由1月31日至2月16日內，客戶經中銀香港手機銀行或BoC Pay派發電子利是或於手機銀行首次登記轉數快，即可參加抽獎，有機會贏取高達8,888元現金獎賞，名額共10名。每名客戶於推廣期內派發電子利市愈多，獲獎機會愈大。