IMF敦促薩爾瓦多停比特幣作法定貨幣
文章日期：2022年1月26日 20:19
中美洲國家薩爾瓦多去年9月起，成為全球首個以比特幣（Bitcoin）作為法定貨幣的國家。但國際貨幣基金組織（IMF）最新發聲明，敦促當地政府取消比特幣的法定貨幣地位。該組織強調，使用比特幣在金融穩定、金融完整性和消費者保護以及相關的財政或有負債方面存在很大風險。
根據交易平台Coindesk報價，比特幣暫報3.8萬美元，較日前低位3.3萬美元回升；以太幣暫報約2500美元水平。隨著比特幣走勢反覆，加入炒幣行列的中美洲國家薩爾瓦多，早前外電估計該國家帳面已蝕千萬美元。
IMF表示，薩爾瓦多計劃通過與區塊鏈技術公司Blockstream 合作發行「比特幣債券」，籌集10億美元（約78億港元），部分董事對此感憂慮。當地政府亦有意推出國家虛擬錢包Chivo，提供免費交易並允許快速跨境支付。IMF認為，Chivo可以促進數字支付方式，從而有助於「促進金融包容性」，但強調「嚴格監管和監督」的必要性。
自2021年初以來，薩爾瓦多一直在嘗試從IMF獲得13億美元的貸款，不過遲遲未成事。IMF預計，在目前的政策下，薩爾瓦多到2026年的公共債務佔GDP比率將升至96%。