根據交易平台Coindesk報價，比特幣暫報3.8萬美元，較日前低位3.3萬美元回升；以太幣暫報約2500美元水平。隨著比特幣走勢反覆，加入炒幣行列的中美洲國家薩爾瓦多，早前外電估計該國家帳面已蝕千萬美元。

IMF表示，薩爾瓦多計劃通過與區塊鏈技術公司Blockstream 合作發行「比特幣債券」，籌集10億美元（約78億港元），部分董事對此感憂慮。當地政府亦有意推出國家虛擬錢包Chivo，提供免費交易並允許快速跨境支付。IMF認為，Chivo可以促進數字支付方式，從而有助於「促進金融包容性」，但強調「嚴格監管和監督」的必要性。

自2021年初以來，薩爾瓦多一直在嘗試從IMF獲得13億美元的貸款，不過遲遲未成事。IMF預計，在目前的政策下，薩爾瓦多到2026年的公共債務佔GDP比率將升至96%。