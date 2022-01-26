Nikolaj指出，預期FOMC將會强調，近期的數據反映經濟的復蘇因Omicron疫情爆發而減速，亦預期主席鮑威爾將強調，收縮具有成效，並將達到減弱經濟增長的目標，從而將令通脹達至目標水平。

他亦預期，FOMC將會確認減少資產購買於2022年3月結束，但他預計鮑威爾將會暗示，在2022年下半年前不會縮表。

Nikolaj認為FOMC的訊息將反映他們樂見金融環境收緊，但對收緊的程度感到憂慮。另外，FOMC或會強調，一旦金融環境過度收緊，當局將準備調整政策方向。這與市場的預期相比，或將是一個略為鴿派的結果。

他認為，風險資產的調整何時結束，取決於4個關鍵因素。 第一，供應鏈問題已經開始得到解决，只是過程較為緩慢並持續幾個季度，但隨著供應鏈問題的解决，增長將加速；第二，美國利率市場若出現反彈，可能將成為穩定金融市場的一大因素；第三，聯儲局立場轉趨鴿派或能舒緩當前的市場調整，但聯儲局改變立場的空間深受通脹水平的限制；第四，市場調整或將令估值重回具吸引力的水平。

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