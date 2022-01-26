中泛控股公布，關於票面息6厘、本金總額6億元的2023年到期可換股票據，目前剩餘未償還本金額為5.64億元。公司表示，由於宏觀經濟環境、房地產行業的規管及新冠肺炎疫情等多項因素的不利影響，導致面臨短暫現金流量問題，故未能於2021年12月27日支付該等票據應付利息1691.7萬元，亦未能根據該等票據授出的30日寬限期內支付有關利息；公司正積極與該等票據持有人洽談，以盡快與持有人就延長支付或其他支付安排達成共識。

踏入1月還債高峰期，內房民企財困消息不斷。債務纏身的中國恒大（3333）今晚舉行投資者電話會，執行董事兼香港公司總經理黃賢貴表示，集團已積極推動相關重組工作，預期在6個月內提出初步重組方案建議。奧園（3883）上周三（19日）宣布，拒絕付償還一批將於本月到期債券及兩筆分別2023年及2024年到期債券的到期利息，涉及款項約16.2億元。禹州（1628）早前稱難償付票據，或面臨破產風險，旗下14筆境外債券提出交換要約及同意徵求，涉及未償還本金總額約428.5億元。 此外，據報佳兆業（1638）部份債券持有人未有收到集團去年12月到期的應付利息涉及12億元。

恒大今日收報1.77元，全日升1.72%。奧園收報1.6元，跌0.62%。禹州收報0.7元，升2.94%。佳兆業收報0.92元，跌2.13%。

米迦勒