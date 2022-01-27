聯儲局公開市場委員會(FOMC)宣布，維持基準政策利率目標區間在零至0.25％不變，符合市場預期。將按計劃縮小購債規模，購債行動有望在「3月初」結束。

FOMC聲明稱，鑒於通脹遠高於2％且勞動力市場強勁，委員會認為提高聯邦基金利率目標區間的合適時機將很快到來。聲明又稱，縮表將在加息開始後啟動，但對於縮表速度及實施時間還沒有做出最終決定。

鮑威爾於其後的新聞發布會上表示，「如果條件許可，委員會考慮3月份會議上加息」，但他同時指出官員們還沒有就政策路徑做出任何決定，因為需要保持靈活機動。

縮表方面，委員會稱，等決定開始收縮資產負債表規模時，打算以可預測的方式隨時間推移減少所持證券，主要是調整公開市場賬戶所持證券到期本金再投資的規模。委員會稱，打算維持在充裕準備金體系下有效實施貨幣政策所需要的證券持有量。

委員會稱，準備好基於經濟和金融形勢來調整縮表方法的細節；預計將在啟動加息後開始縮表。在較長期內，打算主要在公開市場賬戶中持有美國國債，從而將聯儲會持有債券對信貸配置的影響降至最低。