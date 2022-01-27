儲局偏鷹 美10年債息升至1.87厘 道指蒸發517點升幅 收市倒跌129點
文章日期：2022年1月27日 08:11
美國維持息口不變符預期，但美股在儲局公布結果後即轉勢，道指在結果公布前曾升517點，消息公布後加上聯儲局主席鮑威爾言論市場解讀為偏鷹，美國10年期債息高見1.8763點，道指最多亦倒跌291點，收市連同標指齊齊連跌兩日，納指則由升最多3.4%，收窄至升0.02%。
道瓊斯工業平均指數收跌129點，跌幅0.38%，報34168點。標普500指數收跌6點，跌幅0.15%，報4349點。納斯達克綜合指數收漲2點，或0.03%，報13542點。
波音跌4.82%，報194.27美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低64點，而微軟升2.85%，報296.71元，貢獻道指54點。
科技股方面，蘋果收市報159.69元，跌0.05%，谷歌母公司Alphabet收市報2584.66元，升1.81%，亞馬遜收市報2777.45元，跌0.79%，Facebook收市報294.63元，跌1.83%。歐洲STOXX 600指數收漲1.68%，報467點。德國DAX指數收漲2.22%，報15459點；法國CAC 40指數漲2.11%，報6981點；英國富時100指數收漲1.34%，報7469點。