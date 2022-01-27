美國維持息口不變符預期，但美股在儲局公布結果後即轉勢，道指在結果公布前曾升517點，消息公布後加上聯儲局主席鮑威爾言論市場解讀為偏鷹，美國10年期債息高見1.8763點，道指最多亦倒跌291點，收市連同標指齊齊連跌兩日，納指則由升最多3.4%，收窄至升0.02%。