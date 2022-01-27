港股ADR跌191點 夜期高水24點 創新奇智上市 北水休市
文章日期：2022年1月27日 09:00
美股向下，港股ADR跌191點或0.79%，報24098點，即月恒指夜期跌3點，高水24點，報24314點。
個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌2.26%，折合報462.89元；阿里巴巴（9988）跌5.58%，折合報110.38元；美團（3690）跌2.61%，折合報219.14元；匯控（0005）升1.33%，折合報54.61元；建行（0939）跌0.41%，折合報5.92元。
道期現跌0.029%；標期現升0.08%；納期現升0.26%。日股現跌0.14%，韓股現跌0.67%，澳股現跌0.21%。美國10年期債息現跌1.15%或0.0215厘，報1.8422厘。
互聯互通南向休市。
今日焦點股份可留意：
創新奇智（2121）上市，定價26.3元。
遠東酒店（0037）復牌，申請發展九華徑，擬建6053個單位。
金沙中國（1928）第四季EBITDA升57%，全年虧轉盈賺3.3億美元。
時代中國（1233）折讓17%配股，籌3.9億元。
恒大（3333）違約，元朗「皇宮屋」地塊控制權據報易手。另，恒大：六個月內提初步重組方案。
中泛控股（0715）：未能支付近1700萬應付債息。
華寶國際（0336）：朱林瑤已被監視居住，正考慮她的職務安排。
林順潮斥逾913萬元增持希瑪眼科（3309）至55%。
朗生醫藥（0503）料去年溢利按年跌近1倍。
網龍（0777）旗建構教育元宇宙，最快3月上載1.0版本。
雅生活服務（3319）稱獲股東共青城投資增持，涉逾625萬。
潤啤（0291）發盈喜，料去年多賺1.1至1.24倍。
中廣核電力（1816）調整防城港3、4號機組投入運行計劃。
中糧包裝（0906）：公眾持股量21.7%，低於上市規則最低規定。
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