恒指低開337點 匯控逆市升 遠東酒店升57% 創新奇智平開
文章日期：2022年1月27日 09:25
美股下跌，恒指今早低開337點或1.4%，報23952點，成交金額34億元；國指今早低開148點或1.75%，報8363點，見1月11日後低。恒生科技指數開市報5471點，跌2.24%，見1月10日後低。「ATM」拖累大市，匯控（0005）逆市上升0.83%，貢獻恒指點數最多。
藍籌7隻升，49隻下跌，8隻無升跌。潤啤（0291）升1.95%，報60元，是升幅最大的藍籌，阿里巴巴（9988）跌5.47%，報110.5元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股1隻升，22隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是同程藝龍（0780）開市報15.88元，升0.13%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）創上市新低，見248.6元，開市報248.6元，跌7.17%。
恒指跌穿20天線(23982.76點)，高於50天線(23873.02點)；科指續低於20天線(5649.31點)。
創新奇智（2121）上市，定價26.3元。開市報26.3元，無升跌。
恒隆（0010）、恒隆地產（0101）今公布業績。恒隆無成交，報17.2元。恒隆地產（0101）開市報16.76元，無升跌。
遠東酒店（0037）復牌，申請發展九華徑，擬建6053個單位。創52周高，見0.45元，開市報0.45元，升57.89%。
金沙中國（1928）第四季EBITDA升57%，全年虧轉盈賺3.3億美元。開市報21元，跌0.94%。
時代中國（1233）折讓17%配股，籌3.9億元。開市報3.49元，跌14.88%。
恒大（3333）違約，元朗「皇宮屋」地塊控制權據報易手。另，恒大：六個月內提初步重組方案。開市報1.77元，無升跌。
中泛控股（0715）：未能支付近1700萬應付債息。無成交，報0.127元。
華寶國際（0336）：朱林瑤已被監視居住，正考慮她的職務安排。開市報5.2元，跌0.19%。
林順潮斥逾913萬元增持希瑪眼科（3309）至55%。無成交，報5.33元。
朗生醫藥（0503）料去年溢利按年跌近1倍。無成交，報1.16元。
網龍（0777）旗建構教育元宇宙，最快3月上載1.0版本。開市報19.72元，跌1.1%。
雅生活服務（3319）稱獲股東共青城投資增持，涉逾625萬。開市報15.34元，升0.26%。
潤啤（0291）發盈喜，料去年多賺1.1至1.24倍。開市報60元，升1.95%。
中廣核電力（1816）調整防城港3、4號機組投入運行計劃。開市報2.2元，跌0.45%。
中糧包裝（0906）：公眾持股量21.7%，低於上市規則最低規定。開市報4.66元，無升跌。
破頂股表現
破頂股包括，香港小輪（0050）創52周高，見7.55元，開市報7.55元，升0.27%；遠東酒店（0037）創52周高，見0.45元，開市報0.45元，升57.89%。
破底股方面
破底股包括，新東方（9901）創上市新低，見10.64元，開市報10.64元，跌4.32%；嗶哩嗶哩（9626）創上市新低，見248.6元，開市報248.6元，跌7.17%；百勝中國（9987）創上市新低，見345元，開市報345元，跌1.99%；科濟藥業（2171）創上市新低，見17.42元，開市報17.42元，跌2.13%；朝雲集團（6601）創上市新低，見2.4元，開市報2.4元，跌2.83%；微創醫療（0853）見52周低23.5元，開市報23.5元，跌3.49%；微盟（2013）見52周低6.4元，開市報6.4元，跌3.18%；信達生物（1801）見52周低35.9元，開市報35.9元，跌2.97%。
異動股
上升異動股，包括，遠東酒店（0037）創52周高，見0.45元，開市報0.45元，升57.89%；奧園（3883）開市報1.69元，升5.62%；裕承科金（0279）開市報0.22元，升4.76%；帝國科技（0776）開市報17.9元，升4.43%；麗珠醫藥（1513）開市報28.9元，升4.33%；中國科培（1890）開市報2.5元，升3.31%；新高教（2001）開市報2.48元，升2.9%；華盛國際（1323）開市報0.138元，升2.22%；金界控股（3918）開市報6.54元，升2.19%；潤啤（0291）開市報60元，升1.95%。
下跌異動股，包括，時代中國（1233）開市報3.49元，跌14.88%；嗶哩嗶哩（9626）創上市新低，見248.6元，開市報248.6元，跌7.17%；阿里巴巴（9988）開市報110.5元，跌5.47%；龍光地產（3380）開市報6.11元，跌4.98%；網易（9999）開市報149.7元，跌4.35%。
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