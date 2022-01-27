內地12月全國規模以上工業企業利潤增4.2% 全年增34%
文章日期：2022年1月27日 09:37
國統局公佈，12月全國規模以上工業企業利潤按年增長4.2%至7342億元人民幣，11月為按年增長9%至8060億元，全年計按年增長34.3%至8.71萬億元，比2019年增長39.8%，兩年平均增長18.2%。
2021年，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額22769.7億元，比上年增長56.0%；股份制企業實現利潤總額62702.2億元，增長40.2%；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額22845.5億元，增長21.1%；私營企業實現利潤總額29150.4億元，增長27.6%。
國家統計局工業司高級統計師朱虹解讀稱，工業企業利潤較快增長，發展質效穩步提升。但也要看到，11月、12月利潤增速明顯回落，下游行業尤其是小微企業經營壓力仍然較大，虧損企業數仍然較多，虧損額按年增長較快，工業企業效益狀況持續改善存在壓力，2022年工業經濟持續穩定發展仍面臨諸多挑戰。
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