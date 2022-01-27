2021年，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額22769.7億元，比上年增長56.0%；股份制企業實現利潤總額62702.2億元，增長40.2%；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額22845.5億元，增長21.1%；私營企業實現利潤總額29150.4億元，增長27.6%。

國家統計局工業司高級統計師朱虹解讀稱，工業企業利潤較快增長，發展質效穩步提升。但也要看到，11月、12月利潤增速明顯回落，下游行業尤其是小微企業經營壓力仍然較大，虧損企業數仍然較多，虧損額按年增長較快，工業企業效益狀況持續改善存在壓力，2022年工業經濟持續穩定發展仍面臨諸多挑戰。

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