他表示，由於晶片短缺持續短缺，如果發佈新車型，汽車交付量將減少。「如果去年推出新車，由於種種限制，尤其是晶片方面的限制，汽車總產量就不會有任何增長。因此，今年我們不會引入新車型。這樣做是沒有意義的。」

被問到Tesla是否計劃開發更低價格的車型，馬斯克回應指目前沒有相關計劃。「我們目前沒有在研發售價2.5萬美元的汽車。總有一天我們會做這件事。但我們現在要做的事情已經夠多了。坦白地說，目前的事情已經太多。」

馬斯克過去多次暗示，售價2.5萬美元的Tesla汽車是有可能做到的。他於2018年表示，Tesla大約需要3年時間就能開發出這樣的汽車，但當時他沒有提到任何開發時間表。

另外，Tesla管理層表示，Tesla今年將專注於無人駕駛汽車的技術開發以及擴大現有工廠的產能，而非在2022年就推出包括Cybertruck和Semi在內的新車型。

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