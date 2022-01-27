據內地傳媒報道，抖音母公司字節跳動正在測試一款元宇宙社交App，名為「派對島」，為字節跳動推出的首款元宇宙社交產品。

據報道，「派對島」是一個實景化的實時線上活動社區，用戶在社區內可以隨時以自己的虛擬形象化身和朋友一起閑逛，以及實時聊天互動、共同參與線上活動等。

倘上述消息屬實，將為內地互聯網巨企中繼百度「希壤」後的第二款元宇宙社交產品。

張一鳴再辭任多間關聯公司職務

此外，據內地引述天眼查App資料，字節跳動創辦人張一鳴近日已退任北京字跳網絡技術有限公司、北京字節跳動網絡技術有限公司、北京石貝科技有限公司法定代表人，以及北京石貝科技有限公司經理、執行董事職務。

據天眼查顯示，北京字節跳動網絡技術有限公司法定代表人由張利東接任。

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