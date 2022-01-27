港元現報7.79元貶值32點子，曾貶值最多48點子，報7.7916元，亦曾升值最多2點子，報7.7866元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.2點子至0.10798%；1星期HIBOR升1.64點子至0.15643%；2星期HIBOR升1.46點子至0.17274%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.4點子至0.32446%；6個月期HIBOR升0.78點子至0.48976%；12個月期HIBOR升1.74點子至0.70749%。

美元指數現報96.604升值0.126點或0.13%。

美元1個月期LIBOR報0.10786%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0898%，連續6日擴闊，利差是2021年12月30日後最高，當日差距為0.0911%

對上一次連續6日擴闊，是2021年12月07日，當日利差報0.1094%。

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