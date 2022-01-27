債券組合錄得124億收益，按年跌86.6%；股票組合錄得474億元收益，按年少35%。當中，港股由賺轉蝕，錄得投資虧損210億元。而其他股票的投資收入為684億元，與2020年相若。

截至去年9月底，長期增長組合錄得939億元收益，該組合自 2009 年至2021年9月底的內部回報率年率為15.3%。

外匯方面，外匯基金的非港元資產錄得168億元的外匯估值上調，較2020年多75%。

外匯基金在 2021 年的整體投資回報率為3.6%。其中「投資組合」回報率是3.7%，而「支持組合」回報率則為0.4%。

按照政府與金管局既定的分帳安排，在2021年外匯基金支付予財政儲備的費用為344億元，支付予香港特區政府基金及法定組織存款的費用為168億元。

上述數字並未包括2021年度應支付予未來基金的款項，有關數字需待 2021年全年的綜合息率確定後，在今年稍後發表的2021 年金管局年報中公布。

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