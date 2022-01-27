恒隆陳啟宗：看好香港豪宅 內地樓市弱反提供買地機會
文章日期：2022年1月27日 16:33
恒隆地產（0101）董事長陳啟宗今午在新聞發布會上表示，香港的住宅市道長遠表現會不俗，當中尤以豪宅為甚，原因是供應非常有限，若然位置良好，不愁銷情。寫字樓方面，甲級寫字樓供應增加，因此表現受壓。內地樓市方面，市場對高檔住宅產品會受落。內地大城市如上海等地的寫字樓仍然表現強勁，在大城市以外的其他城市寫字樓空置率達30%至50%下，若能供應到真正甲級商厦產品並提供良好管理，租務自然較佳。
陳啟宗不諱言，在不少內房面對財困下，為業界提供買住宅地的好機會，恒隆一直在不同城市物色不同地皮，期望會有好消息公布。執行董事兼行政總裁盧韋柏補充，內地對內房定下三線紅線規管，加上公司的產品與人家不同，因此不見得會影響集團的發展步伐。執行董事兼行政總裁盧韋柏更指，內地樓市放慢並無影響他們的銷售部署，今年第二季4、5月推出武漢「恒隆府」其中一幢預售，料2023年落成並入賬。另在今年底、明年初推出無錫「恒隆府」、昆明「君悅居」。他強調，集團在內地推售的產品主打主中心，擁有商業業權、定位市中心及高端的服務式住宅，與傳統的內房推出的產品有分別，料不太影響銷售。
香港售樓方面，首席財務總監何孝昌指出，旗下牛頭角道新盤「皓日」已售123個單位，在距離落成尚有18至19個月時間，他們會準備再推售單位。壽山村道新盤方面，盧韋柏指，正待政府最後審批才進行興建，料落成時間會由2024年尾，推遲到2025年。
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