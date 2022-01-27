強積金基金類別中，股票基金佔44%，混合資產基金佔36%；資產類別中，股票投資去年佔66%。積金局解釋，由於去年股票市場波動，而股票投資在強積金資產中佔較高比例，因此對強積金基金回報影響較大。而預設投資策略（DIS）整體表現理想，當中核心累積基金去年年率化淨回報10.3%，65歲後基金達1.2%。

積金局去年推行積金易平台項目，用戶可一站式管理強積金賬戶，劉麥嘉軒稱，平台可減省行政工作和時間，預計在正式運作後的首兩年，平均可減輕30%行政費用，運作10年後則總共可減少300億至400億元。她續指，有信心平台在今年底至明年初建構完成，明年初起可分階段將賬戶遷移至平台，估計平台於2025年全面運作。