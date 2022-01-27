此外，平台有否要求合作餐廳在該平台所提供的餐點價格，須等同或低於餐廳在其店舖餐牌及、或在其他網上外賣平台所示的價格；當中可能包括讓平台有權調整合作餐廳所提供的價格，以達到相同效果。另平台有否要求合作餐廳在採用其平台的網上外賣送餐服務時，亦必須同時採用其平台的外賣自取或其他服務。

競委會認爲，如出現上述要求，將會削弱網上外賣平台之間的競爭，並會妨礙新晉或規模較小的網上外賣平台進入市場或擴展業務。因此，該會現正邀請餐飲業界就有關foodpanda及戶戶送平台市場經營手法，向該會提供資料。

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