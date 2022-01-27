競委會就《競爭條例》調查foodpanda及戶戶送
文章日期：2022年1月27日 17:22
競爭事務委員會（競委會）指，現正調查外賣平台foodpanda及戶戶送（Deliveroo）有否對合作餐廳施加某些要求而違反《競爭條例》，當中包括要求餐廳與平台獨家合作，或透過與合作餐廳訂立協議條款或細則，誘使這些餐廳與其獨家合作，有關要求阻礙著這些餐廳與其他網上外賣平台合作。
此外，平台有否要求合作餐廳在該平台所提供的餐點價格，須等同或低於餐廳在其店舖餐牌及、或在其他網上外賣平台所示的價格；當中可能包括讓平台有權調整合作餐廳所提供的價格，以達到相同效果。另平台有否要求合作餐廳在採用其平台的網上外賣送餐服務時，亦必須同時採用其平台的外賣自取或其他服務。
競委會認爲，如出現上述要求，將會削弱網上外賣平台之間的競爭，並會妨礙新晉或規模較小的網上外賣平台進入市場或擴展業務。因此，該會現正邀請餐飲業界就有關foodpanda及戶戶送平台市場經營手法，向該會提供資料。
其他報道
政府據報會見支付商或再派消費券 澳洲會計師公會籲派加強版消費券
香港12月出口增24.8% 全年貿易額較高位多15% 出口英國升57%
外匯基金去年投資收入跌28%至1705億元 港股轉蝕 虧損210億
恒指跌幅4個月最多 收市跌482點 金融股逆市升 缺北水 成交仍增
馬斯克被19歲大學生開發飛行路線軟件追蹤 開價5000美元要求刪帳戶