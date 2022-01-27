二是引導信貸結構穩步優化，精準發力加大對重點領域和薄弱環節的信貸支持力度。用好普惠小微貸款支持工具，按照地方法人銀行普惠小微貸款餘額增量的1%提供資金。發揮好支農支小再貸款的積極作用，將原來用於支持普惠小微信用貸款的4000億元人民幣再貸款額度滾動使用，必要時可再進一步增加再貸款額度，引導金融機構加大對三農、小微企業的信貸支持力度。

三是促進降低企業綜合融資成本，要健全市場化利率形成和傳導機制，持續完善以公開市場操作利率為短期政策利率和以中期借貸便利利率為中期政策利率的政策利率體系，培育以銀行間市場存款類機構回購利率（DR）為代表的銀行間基準利率體系。充分發揮LPR（貸款市場報價利率）改革效能。

四是保持人民幣匯率在合理均衡水平基本穩定，讓市場供求在匯率形成中發揮決定性作用，增強人民幣匯率彈性。影響匯率的因素較多，匯率測不準是必然，雙向波動是常態。保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定是目標，匯率可能在短期偏離均衡水平，但從中長期來看，市場因素和政策因素會對匯率偏離進行糾正。要強化預期管理，加強跨境資金流動宏觀審慎管理，引導企業和金融機構樹立「風險中性」理念，鼓勵金融機構為中小微企業提供匯率風險管理服務，維護外匯市場平穩健康發展。