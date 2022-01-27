人行孫國峰撰文 詳述今年貨幣政策4大重點
文章日期：2022年1月27日 22:09
中國人民銀行貨幣政策司司長孫國峰撰文指，2022年中國經濟內部面臨下行壓力，外部形勢更趨複雜嚴峻和不確定。貨幣政策將重點圍繞以下幾方面開展工作：一是保持貨幣信貸總量穩定增長。綜合運用多種貨幣政策工具適時適度投放流動性。持續緩解銀行信貸供給的流動性、資本和利率三大約束，培育和激發實體經濟信貸需求，引導金融機構有力擴大信貸投放，增強信貸總量增長的穩定性，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配。
二是引導信貸結構穩步優化，精準發力加大對重點領域和薄弱環節的信貸支持力度。用好普惠小微貸款支持工具，按照地方法人銀行普惠小微貸款餘額增量的1%提供資金。發揮好支農支小再貸款的積極作用，將原來用於支持普惠小微信用貸款的4000億元人民幣再貸款額度滾動使用，必要時可再進一步增加再貸款額度，引導金融機構加大對三農、小微企業的信貸支持力度。
三是促進降低企業綜合融資成本，要健全市場化利率形成和傳導機制，持續完善以公開市場操作利率為短期政策利率和以中期借貸便利利率為中期政策利率的政策利率體系，培育以銀行間市場存款類機構回購利率（DR）為代表的銀行間基準利率體系。充分發揮LPR（貸款市場報價利率）改革效能。
四是保持人民幣匯率在合理均衡水平基本穩定，讓市場供求在匯率形成中發揮決定性作用，增強人民幣匯率彈性。影響匯率的因素較多，匯率測不準是必然，雙向波動是常態。保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定是目標，匯率可能在短期偏離均衡水平，但從中長期來看，市場因素和政策因素會對匯率偏離進行糾正。要強化預期管理，加強跨境資金流動宏觀審慎管理，引導企業和金融機構樹立「風險中性」理念，鼓勵金融機構為中小微企業提供匯率風險管理服務，維護外匯市場平穩健康發展。