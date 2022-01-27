華寶國際指，其未獲提供有關林嘉宇目前正接受調查所涉嫌違法事宜的性質之任何詳情，但強調本身業務經營目前保持正常。董事會現正評估目前情況，並將考慮對朱林瑤以及林嘉宇目前承擔的行政職責作出必要的安排。

集團指，華寶香精已對深圳證券交易所創業板公司管理部下發的《關於對華寶香精股份有限公司的關注函》提供回覆。華寶香精指，截至目前未能知悉朱林瑤被立案調查是否涉及公司責任。公司已緊急召開專項會議，對生產經營、業務管理等方面做出部署，保障正常運營管控。其強調，朱林瑤未在公司擔任任何職務，公司未發現存在重大違法違規行為，亦不知道朱林瑤的債務情況，更指出控股公司華寶國際持有其81.1846%股權未有被質押。截至去年9月底，公司的資產負債率才5.12%，賬面現金餘額為為20.05億元人民幣，資金周轉順暢，不存在未披露的訴訟、資金佔用、違規擔保、銀行賬戶被凍結等情形。

華寶香精又指，林嘉宇未有回覆公司就近一個月買賣股份等活動的查詢，但從中國證券登記結算深圳分公司系統查詢，包括林嘉宇在內的人員及股東不存在買賣公司股票的情況。