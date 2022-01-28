美國經濟增長超預期 憂激進加息 道指蒸發605點升幅 收市倒跌7點
文章日期：2022年1月28日 08:15
鮑威爾鷹派言論，加上第四季GDP增長超過預期，市場預期聯儲局加息會更激進，美股三大指數先升後跌，其中道指曾升最多605.23點或1.77%，是2021年12月6日後最大升幅，其後曾倒跌最多0.47%，收市連跌3日，累計跌203.72點。美國去年第四季度GDP增長6.9%，超過預期，並且全年經濟成長是1980年代以來最強勁的一年
道瓊斯工業平均指數收跌7點，跌幅0.03%，報34160點。標普500指數收跌23點，跌幅0.54%，報4326點。納斯達克綜合指數收跌189點，或1.4%，報13352點。
波音跌2.33%，報189.75美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低29點，而聯合健康保險升0.69%，報461.6元，貢獻道指20點。
科技股方面，蘋果收市報159.22元，跌0.29%，谷歌母公司Alphabet收市報2580.1元，跌0.17%，亞馬遜收市報2792.75元，升0.55%，Facebook收市報294.64元，升0%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.65%，報470點。德國DAX指數收漲0.42%，報15524點；法國CAC 40指數漲0.6%，報7023點；英國富時100指數收漲1.14%，報7554點。