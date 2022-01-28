鮑威爾鷹派言論，加上第四季GDP增長超過預期，市場預期聯儲局加息會更激進，美股三大指數先升後跌，其中道指曾升最多605.23點或1.77%，是2021年12月6日後最大升幅，其後曾倒跌最多0.47%，收市連跌3日，累計跌203.72點。美國去年第四季度GDP增長6.9%，超過預期，並且全年經濟成長是1980年代以來最強勁的一年