港股ADR升60點 夜期高水67點 美期美10年債息升 亞股個別發展
文章日期：2022年1月28日 08:48
美股向下，港股ADR升60點或0.25%，報23867點，即月恒指夜期升34點，高水67點，報23874點。
個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.08%，折合報462.62元；阿里巴巴（9988）升0.32%，折合報108.85元；美團（3690）跌0.98%，折合報207.36元；匯控（0005）升1.91%，折合報55.69元；建行（0939）跌0.11%，折合報5.94元。
道期現升0.193%；標期現升0.28%；納期現升0.68%。日股現升1.64%，韓股現跌0.04%，澳股現升0.28%。美國10年期債息現升0.79%或0.0143厘，報1.8137厘。
北水續休市。
今日焦點股份可留意：
美國FCC將中聯通（0762）逐出市場。
華寶國際（0336）：聯席主席林嘉宇涉違法受查，正監視居住。
比亞迪（1211）分拆半導體上市申請，獲深交所通過。
洛陽鉬業（3993）盈喜，料去年盈利倍增。
中國神華（1088）預料去年多賺44%。
中石化（0386）去年多賺1.2倍，淨利潤近10年最好水平。
金沙（1928）：期待參與澳門賭牌競投，未訂擬投資金額。
騰訊（0700）據報計劃今年內私有化鬥魚。
卡撒天嬌（2223）發盈警，預計去年純利跌三成。
蘭州莊園牧場（1533）料去年純利升最多4.5倍。
永勝醫療（1612）發盈警，料去年純利大跌最多75%。
其他報道