恒指高開11點 受制於50天線 阿里、匯控撐市
文章日期：2022年1月28日 09:24
恒指今早高開11點或0.06%，報23818點，成交金額28億元；國指今早低開2點或0.03%，報8289點。恒生科技指數開市報5360點，跌0.43%。阿里（9988）、匯控（0005）、工行（1398）撐市；美團（3690）、建行（0939）、友邦（1299）拖累恒指點數較多。
藍籌43隻升，12隻下跌，9隻無升跌。石藥（1093）升1.87%，報9.25元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）跌2.96%，報203.2元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股10隻升，11隻下跌，9隻無升跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）開市報23.8元，升1.71%；跌幅最大的是京東（9618）開市報263元，跌4.29%。
恒指受制於50天線(23840.1點)；科指低於所有平均線，10天線(5643.09點)下試20天線(5629.41點)。
美國FCC將中聯通（0762）逐出市場。開市報4.12元，無升跌。
華寶國際（0336）：聯席主席林嘉宇涉違法受查，正監視居住。開市報4.93元，跌0.2%。
比亞迪（1211）分拆半導體上市申請，獲深交所通過。開市報237.2元，跌1.82%。
洛陽鉬業（3993）盈喜，料去年盈利倍增。開市報4.12元，升1.23%。
中國神華（1088）預料去年多賺44%。開市報19.72元，跌2.86%。
中石化（0386）去年多賺1.2倍，淨利潤近10年最好水平。開市報4.08元，升0.49%。
金沙（1928）：期待參與澳門賭牌競投，未訂擬投資金額。開市報21.5元，升0.94%。
騰訊（0700）據報計劃今年內私有化鬥魚。開市報463元，無升跌。
卡撒天嬌（2223）發盈警，預計去年純利跌三成。無成交，報0.7元。
蘭州莊園牧場（1533）料去年純利升最多4.5倍。無成交，報9.47元。
永勝醫療（1612）發盈警，料去年純利大跌最多75%。無成交，報0.87元。
破頂股表現
破頂股包括，中銀香港（2388）創52周高，見30.3元，開市報30.3元，升0.17%；匯控（0005）創52周高，見55.3元，開市報55.3元，升1.19%；香港小輪（0050）創52周高，見7.9元，開市報7.9元，升1.02%。
破底股方面
破底股包括，新東方（9901）創上市新低，見10元，開市報10元，跌4.03%；小鵬汽車（9868）創上市新低，見129元，開市報129元，跌8.51%；理想汽車（2015）創上市新低，見91.95元，開市報91.95元，跌3.41%；再鼎醫藥（9688）創上市新低，見350.2元，開市報350.2元，跌2.99%；和黃醫藥（0013）創上市新低，見42元，開市報42元，跌2.1%；寶尊電商（9991）創上市新低，見30元，開市報30元，跌4.76%；朝雲集團（6601）創上市新低，見2.25元，開市報2.25元，跌2.6%。
異動股
上升異動股，包括，迪臣發展（0262）開市報0.138元，升10.4%；寶龍地產（1238）開市報4.54元，升7.58%；伊泰（3948）開市報6.62元，升5.75%；佳兆業美好（2168）開市報11.44元，升5.73%；朗生醫藥（0503）開市報1.2元，升5.26%；俄鋁（0486）開市報7.2元，升4.35%；第一服務（2107）開市報0.98元，升4.26%；安領國際（1410）開市報0.78元，升4%；稻草熊（2125）開市報5.56元，升3.93%；遠大住工（2163）開市報10.6元，升3.92%。
下跌異動股，包括，百濟神州（6160）見52周低120元，開市報120元，跌9.71%；小鵬汽車（9868）創上市新低，見129元，開市報129元，跌8.51%；森松國際（2155）開市報7元，跌6.17%；寶尊電商（9991）創上市新低，見30元，開市報30元，跌4.76%；京東（9618）開市報263元，跌4.29%；新東方（9901）創上市新低，見10元，開市報10元，跌4.03%；理想汽車（2015）創上市新低，見91.95元，開市報91.95元，跌3.41%；中國軟件國際（0354）開市報7.57元，跌3.2%。
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