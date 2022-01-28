港元拆息普遍向上 1個月HIBOR終止10連升
文章日期：2022年1月28日 11:18
港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR終止10連升，跌0.16點子至0.19607%。
港元現報7.7912元貶值14點子，曾貶值最多16點子，報7.7914元，亦曾升值最多12點子，報7.7886元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.99點子至0.0981%；1星期HIBOR升0.4點子至0.16042%；2星期HIBOR升0.33點子至0.17601%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.5點子至0.32946%；6個月期HIBOR升0.2點子至0.49179%；12個月期HIBOR升0.5點子至0.7125%。
美元指數現報97.144貶值0.111點或0.11%。
美元1個月期LIBOR報0.10914%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0869%，終止連續6日擴闊，利差是2022年1月26日後最低，當日差距為0.073%。
對上一次終止連續6日擴闊，是2022年1月19日，當日利差報0.0459%。
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