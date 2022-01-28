恒指半日跌200點 科指3連跌 創有記錄以來新低
文章日期：2022年1月28日 12:09
港股續偏軟，未有隨美期、亞股向上，恒指今早高開11點，短暫升最多41點，其後倒跌最多299點，半日高低波幅341點。友邦（1299）、騰訊（0700）、美團（3690）拖累大市，匯控（0005）、阿里（9988）、建行（0939）貢獻恒指較多。恒指連跌兩日，科指低見5228.19點，創有記錄以來新低。
恒指半日跌200點或0.84%，報23606點，成交金額702億元；國指跌69點或0.84%，報8221點。恒生科技指數收報5275點，跌2.01%。
藍籌21隻升，40隻下跌，3隻無升跌。金沙中國（1928）升2.82%，收報21.9元，是升幅最大的藍籌，信義光能（0968）跌5.08%，收報12.34元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股2隻升，28隻下跌。升幅最大的是瑞聲（2018）收報23.8元，升1.71%；跌幅最大的是華虹半導體（1347）見52周低33.1元，收報34.55元，跌9.55%。
恒指受制於50天線(23835.85點)；科指10天線(5634.57點)下試20天線(5625.15點)。
北水休市。南水北上合計淨流出39.08億元人民幣，較上日減少73.28%，連續第2日流出，累計流出185.31億元。
廣汽（2238）：尚未簽署廣汽菲克股權調整正式協議，外資伙伴昨稱增持至75%。收報7.57元，跌1.94%。
屯門南延線方案刊憲，港鐵（0066）收報42.7元，跌0.23%。
蘋果上季收入增11%，iPhone收入升9%。
傳騰訊（0700）私有化鬥魚，內媒指消息不實。收報458元，跌1.08%。
羅兵咸辭任核數師，合生創展（0754）曾挫31%，見52周低11.2元，收報13.44元，跌17.75%。
美國FCC將中聯通（0762）逐出市場。收報4.13元，升0.24%。
華寶國際（0336）：聯席主席林嘉宇涉違法受查，正監視居住。收報4.33元，跌12.35%。
比亞迪（1211）分拆半導體上市申請，獲深交所通過。收報223.8元，跌7.37%。
洛陽鉬業（3993）盈喜，料去年盈利倍增。收報3.88元，跌4.67%。
中國神華（1088）預料去年多賺44%。收報19.5元，跌3.94%。
中石化（0386）去年多賺1.2倍，淨利潤近10年最好水平。收報4.08元，升0.49%。
金沙（1928）：期待參與澳門賭牌競投，未訂擬投資金額。收報21.9元，升2.82%。
騰訊（0700）據報計劃今年內私有化鬥魚。收報458元，跌1.08%。
卡撒天嬌（2223）發盈警，預計去年純利跌三成。收報0.7元，無升跌。
蘭州莊園牧場（1533）料去年純利升最多4.5倍。收報9.11元，跌3.8%。
永勝醫療（1612）發盈警，料去年純利大跌最多75%。見52周低0.84元，收報0.86元，跌1.15%。
破頂股表現
破頂股包括，中銀香港（2388）創52周高，見30.3元，收報29.75元，跌1.65%；匯控（0005）創52周高，見55.75元，收報55.45元，升1.46%；香港小輪（0050）創52周高，見8.16元，收報8元，升2.3%；遠東酒店（0037）創52周高，見1.01元，收報0.88元，跌2.22%。
破底股方面
內房物管股破底，包括，恒大物業（6666）創上市新低，見2.39元，收報2.43元，跌4.71%；中駿商管（0606）創上市新低，見2.68元，收報2.7元，升0.37%；當代置業（1107）創上市新低，見0.148元，收報0.148元，跌3.27%；中國置業（0736）創上市新低，見0.375元，收報0.375元，跌1.32%；合景泰富（1813）見52周低4.01元，收報4.03元，跌4.5%；龍光地產（3380）見52周低4.9元，收報4.9元，跌9.59%；合生（0754）見52周低11.2元，收報13.44元，跌17.75%。
工業、汽車股破底，包括，鴻騰（6088）創上市新低，見1.37元，收報1.37元，跌2.14%；小鵬汽車（9868）創上市新低，見123.6元，收報127.4元，跌9.65%；理想汽車（2015）創上市新低，見90.05元，收報92.95元，跌2.36%；通達（0698）見52周低0.183元，收報0.191元，升2.69%；比亞迪電子（0285）見52周低22元，收報22.65元，跌3.21%；小米（1810）見52周低15.88元，收報16.12元，跌2.18%；吉利（0175）見52周低16.22元，收報16.84元，跌2.55%；華虹半導體（1347）見52周低33.1元，收報34.55元，跌9.55%；ASM PACIFIC（0522）見52周低76.05元，收報76.65元，跌2.36%。
教育股破底，包括，楓葉教育（1317）創上市新低，見0.445元，收報0.47元，跌2.08%；中國科培（1890）創上市新低，見2.1元，收報2.39元，升8.14%；睿見教育（6068）創上市新低，見0.49元，收報0.52元，跌1.89%；中國新華教育（2779）創上市新低，見1.15元，收報1.25元，升4.17%；卓越教育集團（3978）創上市新低，見0.27元，收報0.31元，升10.71%；新東方（9901）創上市新低，見9.8元，收報10.42元，無升跌。
醫療醫藥股破底，包括，三生製藥（1530）創上市新低，見5.7元，收報5.81元，跌1.36%；康寧傑瑞製藥（9966）創上市新低，見9.03元，收報9.4元，跌5.62%；基石藥業（2616）創上市新低，見5.88元，收報5.92元，跌4.21%；亞盛醫藥（6855）創上市新低，見19.02元，收報19.38元，跌5.23%；藥明巨諾（2126）創上市新低，見8.7元，收報8.9元，跌4.51%；加科思（1167）創上市新低，見8.77元，收報9.2元，跌3.46%；和鉑醫藥（2142）創上市新低，見5.11元，收報5.24元，升1.75%；德琪醫藥（6996）創上市新低，見5.41元，收報6.02元，升5.24%；心通醫療（2160）創上市新低，見3.2元，收報3.24元，跌7.95%；兆科眼科（6622）創上市新低，見4.78元，收報4.8元，跌4%；嘉和生物（6998）創上市新低，見5.3元，收報5.42元，跌2.34%；再鼎醫藥（9688）創上市新低，見321.2元，收報329.8元，跌8.64%；百濟神州（6160）見52周低118元，收報120.3元，跌9.48%；信達生物（1801）見52周低31.6元，收報31.7元，跌5.23%；藥明康德（2359）見52周低104元，收報106.2元，跌2.21%；維亞生物（1873）見52周低3.56元，收報3.56元，跌5.82%；康方生物（9926）見52周低19.9元，收報20.1元，跌4.96%；遠大醫藥（0512）見52周低5.33元，收報5.4元，跌0.74%；李氏大藥廠（0950）見52周低2.9元，收報2.94元，跌4.55%；微創醫療（0853）見52周低20.75元，收報21.45元，跌4.67%；希瑪眼科（3309）見52周低5.09元，收報5.2元，跌0.19%；春立醫療（1858）見52周低11.6元，收報11.76元，跌2.65%；康寧醫院（2120）見52周低19.32元，收報19.82元，跌3.32%。
科技股破底，包括，IGG（0799）見52周低4.55元，收報4.65元，無升跌；心動公司（2400）見52周低27.5元，收報28.4元，跌1.73%；金蝶（0268）見52周低18.7元，收報18.84元，跌8.99%；暢捷通（1588）見52周低7.22元，收報7.31元，跌3.82%。
異動股
上升異動股，包括，中教控股（0839）收報6.32元，升28.98%；中泛控股（0715）收報0.145元，升14.17%；民生教育（1569）收報0.72元，升12.5%；希望教育（1765）收報0.92元，升12.2%；東軟教育（9616）收報4.28元，升12.04%；卓越教育集團（3978）創上市新低，見0.27元，收報0.31元，升10.71%；新高教（2001）收報2.42元，升10%；銀城國際（1902）收報3.18元，升9.66%；佳兆業健康（0876）收報0.09元，升8.43%；陽光紙業（2002）收報2.58元，升8.4%。
下跌異動股，包括，合生（0754）見52周低11.2元，收報13.44元，跌17.75%；皇璽餐飲集團（8300）收報0.028元，跌12.5%；華寶國際（0336）收報4.33元，跌12.35%；福萊特玻璃（6865）收報30.65元，跌10.64%；小鵬汽車（9868）創上市新低，見123.6元，收報127.4元，跌9.65%；龍光地產（3380）見52周低4.9元，收報4.9元，跌9.59%；華虹半導體（1347）見52周低33.1元，收報34.55元，跌9.55%；百濟神州（6160）見52周低118元，收報120.3元，跌9.48%；銀杏教育（1851）收報1.06元，跌9.4%；金蝶（0268）見52周低18.7元，收報18.84元，跌8.99%。
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