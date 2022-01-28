星展443億新台幣收購花旗台灣業務
文章日期：2022年1月28日 12:14
星展集團宣布併購花旗集團在台灣消費金融業務。交易將透過資產及負債轉移方式進行，星展集團將針對花旗（台灣）銀行消費金融業務之淨資產支付現金，並額外支付9.56億坡元（約新台幣198億元）之溢價。
今次併購對星展集團資本的影響約為22億坡元（約新台幣443億元），對資本充足率影響為0.7%。此計算基礎是以支付花旗集團9.56億坡元（約新台幣198億元）的溢價，及12億坡元（約新台幣245億元）支持星展銀行（台灣）風險加權資產的增加及資本需求為準，為星展集團股票淨值比的1.8倍及本益比的9倍（依新冠病毒疫情前之平均計算）。今次收購預期將於2023年中完成。
花旗集團自1985年在台推出消費金融業務，目前擁有45家分行和270萬信用卡戶及無擔保信用貸款帳戶，以及50萬名存款及財富管理客戶。
截至2021年9月30日止，花旗（台灣）銀行消費金融業務盈利性資產規模為203億坡元（約新台幣4,219億元），總存款金額約為151億坡元（約新台幣3,140億元），其中超過70%屬於穩定且低成本之存款。
星展集團計劃繼續任用花旗（台灣）銀行消費金融業務全部約3,500名員工。
星展集團執行總裁高博德（Piyush Gupta）指出，儘管受到疫情衝擊，相信亞洲長期成長趨勢不變。花旗（台灣）銀行消費金融業務極具吸引力，業務收益績效高，在疫情緩解、經濟復蘇後，每年最少為星展貢獻約2.5億坡元的淨利。
其他報道
Tesla中國將推車內唱K功能 可搭配TeslaMic無線話筒使用
廣汽：尚未簽署廣汽菲克股權調整正式協議 外資伙伴昨稱增持至75%