HashKey Group行政總裁李啟泰表示，區塊鏈於過去一年在商業和消費領域中的成長非常迅速，尤其在去中心化金融（DeFi）、非同質化代幣（NFT）和元宇宙（metaverse）方面，相信現在應該發掘區塊鏈的潛力，集團可協助機構投資者參與這個持續增長的數字資產市場。

HashKey Group主要集中於公鏈、開源和去中心化自治應用，提供有關可擴充性、私隱和儲存的解決方案，以及應用服務供應商/加密貨幣金融公司，投資組合目前涵蓋14個國家和地區，例如有Polkadot、BlockFi、Terra、Animoca Brands、Mask, Cosmos、Harmony、Blockdaemon和Moonbeam。

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