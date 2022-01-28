報道引述消息指，包括營運及航空服務總裁韓兆傑(Greg Hughes)在內的公司最高管理層告訴員工，去年11月機師請辭人數激增，並且持續到1月仍保持在高位，預計未來幾個月將居高不下。

國泰回覆彭博指，「作為以香港為家的航空公司，國泰航空會竭盡所能維持香港及世界各地的客貨運連繫，包括留用和重新聘用現任和前任國泰集團機師」，「我們最近已重啓招聘活動，預計未來一年聘用數百名機師，計劃已得到身處香港及海外的機師正面回應」。

報道指，為了應對機師流失，國泰航空表示，國泰航空計劃3月底以前從已解散的國泰港龍航空招募可用的前機師，但未具體說明總數。今年預計有140名新學員接受培訓，還將招收先前已經結業的學員。

國泰最近表示，打算在2022年招聘數百名飛行員，以提升士氣。截至去年底，國泰航空約聘僱2700名機師，低於2021年初的3100多名。

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