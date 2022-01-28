報告：黑客研欺詐代幣盜取資金 提防釣魚攻擊
文章日期：2022年1月28日 15:15
NFT交易平台OpenSea日前因為前端問題，遭到黑客竊取約332個以太幣（ETH）。網絡保安公司Check Point報告指出，檢測到黑客正在創建新式欺詐代幣，誘騙受害者購買，然後偷取智能合約中的資產。
報告介紹會出現欺詐代幣的情況，例如一些代幣的購買費用達99%，在購買階段就偷走所有的錢；一些代幣不允許買家轉售（比如魷魚幣），只有持有人可以出售； 一些代幣雖不是惡意的，但其合約原始程式碼存在安全漏洞，而黑客可利用這些漏洞盜取資產等等。
公司提醒，詐騙分子創建詐騙代幣和駭取合約的手法層出不窮，消費者在購買代幣時務必謹慎。另外，如果用戶已經投資或者未來計劃投資加密貨幣，請只使用自己熟悉的交易平台，購買有交易記錄且比較有名的代幣。
Check Point又指，由於加密貨幣在全球許多國家和地區不受監管，消費者要提防針對比特幣市場的網絡釣魚攻擊，它們可能會冒充比特幣網站，誘使用戶輸入登錄資訊，然後盜竊資產。
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