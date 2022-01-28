執董們注意到經濟復蘇有放緩，且其仍不均衡並面臨風險，呼籲當局續採取適當政策支持經濟並推動再平衡，也呼籲當局在重要的結構性改革中取得進展，以實現向均衡、包容和綠色的「高質量」增長轉型。

執董們建議，財政支持應進一步加強社會保障，這將減少家庭的預防性儲蓄，促進經濟向消費和服務業再平衡，幫助實現高質量增長轉型。鑑於目前核心 CPI 通脹較低且產出缺口依然為負，執董們支持實施寬鬆的貨幣政策。他們亦鼓勵中國進一步推動貨幣政策框架的現代化，並提高匯率彈性。

他們又認為，為保持未來的經濟增長，必須再次加快關鍵實體部門改革，以此提高生產率。他們強調，應進一步開放國內市場，加強公司治理，確保私企與國企之間的市場中性。大多數執董還建議，在推動上述改革的同時，還應取消對國企的隱性擔保。

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