恒指今早高開11點，早段曾升41點，早市曾倒跌299點，午後維持高低波幅341點。恒指收市跌256點或1.08%，報23550點，成交金額1256億元，較上日減少5.84%；國指跌81點或0.98%，報8210點。恒生科技指數收報5291點，跌1.71%。

藍籌13隻升，49隻下跌，2隻無升跌。匯控（0005）升1.74%，收報55.6元，是升幅最大的藍籌，信義光能（0968）跌4.46%，收報12.42元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股3隻升，27隻下跌。升幅最大的是阿里巴巴（9988）收報110元，升1.38%；跌幅最大的是金蝶（0268）見52周低18.4元，收報18.76元，跌9.37%。

恒指受制於50天線(23834.73點)；科指續低於所有平均線，另10天線(5636.19點)下試20天線(5625.96點)。

北水休市。南水北上合計淨流出124.66億元人民幣，較上日減少14.75%，連續第2日流出，累計流出270.89億元。

一周表現

恒指按周轉跌，本周累跌5.67%或1415點，跌幅是2021年8月20日後最大，當時收市跌幅為5.84%；本周表現最佳的是匯控（0005），累升4.41%，其次為中移動（0941）及百威（1876），分別升2.54%及1.66%。而表現最差的是藥明生物（2269），累跌17.08%，其次為比亞迪（1211）及海底撈（6862），分別跌15.72%及14.95%。

國指本周累跌6.57%或577點，跌幅是2021年8月20日後最大，當時收市跌幅為6.78%；本周表現最佳的是中國移動（0941），累升2.54%，其次為建行（0939）及中國銀行（3988），分別升1.02%及0.66%。而表現最差的是信達生物（1801），累跌26.44%，其次為融創中國（1918）及翰森製藥（3692），分別跌17.83%及16.35%。

科指亦轉跌，本周累跌9.86%或578點，跌幅是2021年8月20日後最大，當時收市跌幅為10.54%；成份股全跌，本周表現最佳的是聯想（0992），累跌2.56%，其次為騰訊（0700）及同程藝龍（0780），分別跌3.12%及3.43%。而表現最差的是嗶哩嗶哩（9626），累跌24.68%，其次為微盟（2013）及金蝶（0268），分別跌20.64%及20.17%。

午後消息股表現

國泰（0293）機師流失問題持續，據報擬增聘過百名機師。收報6.44元，升0.94%。

小米（1810）自去年高位腰斬，內地網民到雷軍微博留言「求救」小米。見52周低15.88元，收報16.26元，跌1.33%。

津上精密機床（1651）發盈喜，首9個月純利增115%。收報10.18元，升3.88%。

華虹半導體（1347）第四季純利升92%，第一季收入預測5.6億，齊勝預期。見52周低33.1元，收報36.15元，跌5.37%。

今早及隔晚消息股表現

廣汽（2238）：尚未簽署廣汽菲克股權調整正式協議，外資伙伴昨稱增持至75%。收報7.56元，跌2.07%。

屯門南延線方案刊憲，港鐵（0066）收報42.45元，跌0.82%。

蘋果上季收入增11%，iPhone收入升9%。舜宇（2382）收報198元，跌2.46%；高偉電子（1415）收報9.02元，升2.27%；瑞聲（2018）收報23.6元，升0.85%。

傳騰訊（0700）私有化鬥魚，內媒指消息不實。收報460元，跌0.65%。

羅兵咸辭任核數師，合生創展（0754）曾挫31%，見52周低11.2元，收報13.54元，跌17.14%。

美國FCC將中聯通（0762）逐出市場。收報4.08元，跌0.97%。

華寶國際（0336）：聯席主席林嘉宇涉違法受查，正監視居住。收報4.37元，跌11.54%。

比亞迪（1211）分拆半導體上市申請，獲深交所通過。收報219.8元，跌9.02%。

洛陽鉬業（3993）盈喜，料去年盈利倍增。收報3.95元，跌2.95%。

中國神華（1088）預料去年多賺44%。收報19.5元，跌3.94%。

中石化（0386）去年多賺1.2倍，淨利潤近10年最好水平。收報4.06元，無升跌。

金沙（1928）：期待參與澳門賭牌競投，未訂擬投資金額。收報21.6元，升1.41%。

騰訊（0700）據報計劃今年內私有化鬥魚。收報460元，跌0.65%。

卡撒天嬌（2223）發盈警，預計去年純利跌三成。收報0.7元，無升跌。

蘭州莊園牧場（1533）料去年純利升最多4.5倍。收報9.12元，跌3.7%。

永勝醫療（1612）發盈警，料去年純利大跌最多75%。見52周低0.84元，收報0.87元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，中銀香港（2388）創52周高，見30.3元，收報29.55元，跌2.31%；匯控（0005）創52周高，見55.75元，收報55.6元，升1.74%；GBA集團（0261）創52周高，見0.01元，平上市低位0.01元，收報0.01元，無升跌；香港小輪（0050）創52周高，見8.16元，收報7.97元，升1.92%；遠東酒店（0037）創52周高，見1.01元，收報0.76元，跌15.56%。

破底股方面

內房物管股破底，包括，恒大物業（6666）創上市新低，見2.39元，收報2.48元，跌2.75%；中駿商管（0606）創上市新低，見2.68元，收報2.72元，升1.12%；當代置業（1107）創上市新低，見0.147元，收報0.15元，跌1.96%；中國置業（0736）創上市新低，見0.375元，收報0.395元，升3.95%；合景泰富（1813）見52周低4.01元，收報4.03元，跌4.5%；龍光地產（3380）見52周低4.76元，收報4.8元，跌11.44%；合生（0754）見52周低11.2元，收報13.54元，跌17.14%。

工業、汽車股破底，包括，鴻騰（6088）創上市新低，見1.31元，收報1.38元，跌1.43%；小鵬汽車（9868）創上市新低，見123.6元，收報125.7元，跌10.85%；理想汽車（2015）創上市新低，見90.05元，收報92.25元，跌3.1%；通達（0698）見52周低0.183元，收報0.197元，升5.91%；比亞迪電子（0285）見52周低22元，收報22.8元，跌2.56%；小米（1810）見52周低15.88元，收報16.26元，跌1.33%；吉利（0175）見52周低16.22元，收報16.62元，跌3.82%。

教育股破底，包括，楓葉教育（1317）創上市新低，見0.445元，收報0.49元，升2.08%；中國科培（1890）創上市新低，見2.1元，收報2.55元，升15.38%；睿見教育（6068）創上市新低，見0.49元，收報0.52元，跌1.89%；中國新華教育（2779）創上市新低，見1.15元，收報1.25元，升4.17%；卓越教育集團（3978）創上市新低，見0.27元，收報0.31元，升10.71%；新東方（9901）創上市新低，見9.8元，收報10.3元，跌1.15%。

科技股破底，包括，青瓷遊戲（6633）創上市新低，見6.01元，收報6.9元，升4.07%；IGG（0799）見52周低4.55元，收報4.68元，升0.65%；心動公司（2400）見52周低27.5元，收報28.2元，跌2.42%；金蝶（0268）見52周低18.4元，收報18.76元，跌9.37%；暢捷通（1588）見52周低7.22元，收報7.6元，無升跌。

醫療醫藥股破底，包括，三生製藥（1530）創上市新低，見5.7元，收報5.86元，跌0.51%；康寧傑瑞製藥（9966）創上市新低，見9.03元，收報9.51元，跌4.52%；基石藥業（2616）創上市新低，見5.76元，收報5.82元，跌5.83%；亞盛醫藥（6855）創上市新低，見19元，收報19.26元，跌5.82%；藥明巨諾（2126）創上市新低，見8.7元，收報9.02元，跌3.22%；加科思（1167）創上市新低，見8.77元，收報9.16元，跌3.88%；和鉑醫藥（2142）創上市新低，見5元，收報5元，跌2.91%；德琪醫藥（6996）創上市新低，見5.41元，收報6.05元，升5.77%；心通醫療（2160）創上市新低，見3.2元，收報3.23元，跌8.24%；兆科眼科（6622）創上市新低，見4.78元，收報4.83元，跌3.4%；嘉和生物（6998）創上市新低，見5.3元，收報5.5元，跌0.9%；百濟神州（6160）見52周低118元，收報120元，跌9.71%；信達生物（1801）見52周低30.6元，收報30.75元，跌8.07%；藥明康德（2359）見52周低104元，收報106.6元，跌1.84%；維亞生物（1873）見52周低3.55元，收報3.58元，跌5.29%；康方生物（9926）見52周低19.9元，收報20.25元，跌4.26%；遠大醫藥（0512）見52周低5.33元，收報5.4元，跌0.74%；李氏大藥廠（0950）見52周低2.9元，收報2.95元，跌4.22%；微創醫療（0853）見52周低20.75元，收報21.7元，跌3.56%；希瑪眼科（3309）見52周低5.09元，收報5.25元，升0.77%；春立醫療（1858）見52周低11.6元，收報11.8元，跌2.32%；康寧醫院（2120）見52周低19.32元，收報20.15元，跌1.71%。

本地餐飲股破底，包括，大家樂（0341）見52周低13.3元，收報13.3元，無升跌；皇璽餐飲集團（8300）見52周低0.026元，收報0.026元，跌18.75%。

異動股

上升異動股，包括，中教控股（0839）收報7.02元，升43.27%；東軟教育（9616）收報4.76元，升24.61%；希望教育（1765）收報1.01元，升23.17%；民生教育（1569）收報0.78元，升21.88%；德盈控股（2250）收報1.87元，升20.65%；寶光實業（0084）收報0.078元，升18.18%；築友智造（0726）收報0.88元，升17.33%；新高教（2001）收報2.54元，升15.45%；中國科培（1890）創上市新低，見2.1元，收報2.55元，升15.38%；佳民（8519）收報0.1元，升12.36%；卓越教育集團（3978）創上市新低，見0.27元，收報0.31元，升10.71%。

下跌異動股，包括，皇璽餐飲集團（8300）見52周低0.026元，收報0.026元，跌18.75%；合生（0754）見52周低11.2元，收報13.54元，跌17.14%；遠東酒店（0037）創52周高，見1.01元，收報0.76元，跌15.56%；看通集團（1059）收報0.435元，跌12.12%；天鴿互動（1980）收報0.83元，跌11.7%；華寶國際（0336）收報4.37元，跌11.54%；龍光地產（3380）見52周低4.76元，收報4.8元，跌11.44%；小鵬汽車（9868）創上市新低，見123.6元，收報125.7元，跌10.85%；環球新材（6616）收報5.11元，跌10.04%；揚科集團（1460）收報0.27元，跌10%；百濟神州（6160）見52周低118元，收報120元，跌9.71%。

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