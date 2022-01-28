去年全年合計，實質本地生產總值顯著增長6.4%，扭轉過去兩年的跌勢，但仍然較2018年的水平低約2%。貨物出口受惠於外部需求迅速恢復，年內持續錄得雙位數升幅；私人消費開支在本地疫情穩定、勞工市場情況改善及消費券計劃推出之下復蘇，下半年情況尤其明顯。這些因素都是推動經濟在去年強勁反彈的原因。然而，訪港旅遊仍然冰封，繼續拖累經濟復蘇。

展望未來，香港經濟在今年料會進一步擴張，但增長步伐受各項不確定因素影響，尤其是與本地疫情發展相關的因素。最新一波疫情和防疫措施收緊對經濟活動構成了新一輪的壓力，亦打擊了經濟氣氛。社會必須與政府合作一起控制疫情。

外圍環境的發展也須關注。環球經濟復蘇應繼續支持香港的出口，但今年的復蘇步伐料有所放緩。環球疫情不斷演變下的供應瓶頸，可能會令一些主要經濟體的通脹持續高企一段更長時間。這些發展會增加本地通脹壓力，亦可能促使主要央行加快收緊貨幣政策的步伐，對全球經濟和金融市場波動造成影響。中美關係和地緣政治局勢的發展也增添不確定性。

按本地生產總值各個主要組成部分分析，私人消費開支在去年第四季與上年同期比較實質上升6.0%，而第三季的升幅為6.8%。去年全年與2020年比較，私人消費開支實質上升5.7%。

按國民經濟核算定義計算的政府消費開支，繼去年第三季上升5.0%後，在第四季與上年同期比較實質上升4.1%。去年全年與2020年比較，政府消費開支實質上升4.6%。

本地固定資本形成總額在去年第四季與上年同期比較實質微升0.1%，而第三季的升幅為13.1%。去年全年與2020年比較，本地固定資本形成總額實質上升10.1%。

同期，按國民經濟核算定義計算，貨品出口總額與上年同期比較錄得13.3%的實質升幅，升幅較第三季的14.2%有所減慢。按國民經濟核算定義計算，貨品進口繼去年第三季升16.9%後，在第四季實質升9.7%。去年全年與二零二零年比較，貨品出口總額及貨品進口分別錄得19.0%及17.5%的實質升幅。

服務輸出在去年第四季與上年同期比較實質上升5.7%，而第三季的升幅為5.4%。服務輸入在去年第四季實質上升5.2%，而第三季的升幅為6.0%。去年全年與2020年比較，服務輸出及服務輸入分別實質上升0.8%及1.9%。

經季節性調整而作相連季度比較的本地生產總值，在去年第四季較去年第三季實質升0.2%。

去年第四季及全年本地生產總值的修訂數字和更詳細的統計數字，以及今年本地生產總值實質增長的預測，將會在下月23日發表2022至23年度《財政預算案》時公布。

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