瑞典廉價時尚品牌H&M公布，截至去年11月底止第四財季，集團稅前盈利錄60.03億瑞典克朗（約49.82億港元），好過市場預期的54.3億瑞典克朗，並按年急升64%。季內銷售淨額達568.13億瑞典克朗（約471.55億港元），較去年同期525.49億瑞典克朗升8%；毛利則同比增加14%至313.41億瑞典克朗，毛利率達55.2%。