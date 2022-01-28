H&M上季稅前盈利近50億勝預期 中國銷售額插水近四成
文章日期：2022年1月28日 16:46
瑞典廉價時尚品牌H&M公布，截至去年11月底止第四財季，集團稅前盈利錄60.03億瑞典克朗（約49.82億港元），好過市場預期的54.3億瑞典克朗，並按年急升64%。季內銷售淨額達568.13億瑞典克朗（約471.55億港元），較去年同期525.49億瑞典克朗升8%；毛利則同比增加14%至313.41億瑞典克朗，毛利率達55.2%。
H&M早於2020年因內地「新疆棉風波」備受當地部份網民抵制；中國市場去年第四季銷售額僅錄17.89億瑞典克朗（約14.85億港元），較2020年同期29.17億瑞典克朗大跌近四成，跌幅冠絕各地市場。截至去年11月底止，集團於當地分店數目為445間，按年減少31間。
至於H&M全財年稅前盈利達143億瑞典克朗（約118.69億港元），較2020年20.52億瑞典克朗，按年升近六倍。年內銷售淨額同比增長6%，至1989.67億瑞典克朗；毛利則按年升至1050.06億瑞典克朗，毛利率為52.8%。集團擬分兩期支付每股6.5瑞典克朗股息，並計劃進行30億瑞典克朗股份回購。
此外，H&M將2030年銷售額上調一倍，並減少碳足跡；預計今年資本開支將達100億瑞典克朗。
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