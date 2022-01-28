清晰醫療下周一起招股 入場費3787元
文章日期：2022年1月28日 18:10
藥明康德（2359）有份投資、主打微笑矯視的本港眼科診所清晰醫療（1406）下周一（31日）起招股，擬全球發售1.36億股，當中90%為國際配售，10%為香港公開發售，招股價介乎1.6元至3元，集資最多4.08億元，每手1250股，一手入場費3787.79元，預計於2月10日截止招股，2月18日掛牌上市。是次招股由光大證券擔任獨家保薦人，並無基石投資者。
集團執行董事兼行政總裁黃棣彰表示，本港眼科市場愈來愈多同業競爭，惟不認為香港市場已經飽和，指整體私營眼科醫療服務2021年至2025年的複合年增長率估計逾6%，仍有很大的市場潛力。他續指，現時人口老化下對白內障等手術治療的需求只會愈來愈多，加上年輕人常用智能電話使近視率飈升，強調對本港眼科市場發展前景抱有信心。
該股集資金額約45%擬用於香港成立兩間新醫療中心；30.5%收購大灣區內的一至兩家眼科診所、門診或醫院；14.7%與合作伙伴在中國設立眼科診所；10%用於營運資金及一般企業用途。黃棣彰表示，看好中國內地市場發展，冀以大灣區作為「踏腳石」進軍中國市場，不會盲目以市佔率作為發展目標。
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