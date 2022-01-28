該集團指，自去年6月24日，已暫停審計去年3月底止年度合併財務報表的審計工作，灝天已跟管理層溝通，關於當時某些審計未決事項，包括但不限於重新評估有關當時情況而產生對財務報表的財務影響。當時管理層表示，將重新評估其編制財務報表的判斷和依據，據此將向灝天提供有關審計未決事項的進一步資料和文件。但是到1月13日止，灝天仍未收到有關資料及文件。

同時，壹傳媒及其附屬公司的變化，亦令灝天認為無法準確估計將進一步產生的成本和內部資源，及其可預見必要完成的審計程序以對財務報表發表審計意見之日期。基於以上理由，灝天決定辭去核數師職務，並將其理由傳達予共同及各別臨時清盤人。壹傳媒將繼續停牌。

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