壹傳媒核數師灝天提出於1月13日起辭任
文章日期：2022年1月28日 18:27
處於清盤中的壹傳媒（0282）公布，在1月13日，公司的共同及各別臨時清盤人收到灝天(香港)會計師事務所發出之辭任函，通知其當日起辭任核數師。其提出辭任的理由時指，因未收到管理層提供任何與審計未決事項有關之任何資料和文件，加上隨著壹傳媒及其附屬公司的變化情況，其認為無法準確估計所產生的成本和內部資源，及預見完成審計程序和對財務報表審計意見的日期，因此提出呈辭。
該集團指，自去年6月24日，已暫停審計去年3月底止年度合併財務報表的審計工作，灝天已跟管理層溝通，關於當時某些審計未決事項，包括但不限於重新評估有關當時情況而產生對財務報表的財務影響。當時管理層表示，將重新評估其編制財務報表的判斷和依據，據此將向灝天提供有關審計未決事項的進一步資料和文件。但是到1月13日止，灝天仍未收到有關資料及文件。
同時，壹傳媒及其附屬公司的變化，亦令灝天認為無法準確估計將進一步產生的成本和內部資源，及其可預見必要完成的審計程序以對財務報表發表審計意見之日期。基於以上理由，灝天決定辭去核數師職務，並將其理由傳達予共同及各別臨時清盤人。壹傳媒將繼續停牌。
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