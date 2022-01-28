大新銀行（2356）高級經濟師溫嘉煒表示，短線而言，Omicron疫情傳入本港，導致社區距離措施大幅收緊，以及政府計劃實施疫苗通行證等，都會顯著拖累今年第一季經濟表現，特別是私人消費方面。

他指，政府若在《財政預算案》提出刺激經濟措施，也可能要到下半年方會發揮效果，而考慮到財政狀況，刺激措施規模或會小於去年。

溫估計，由於去年上半年受惠出口表現而基數偏高，今年第一季本港經濟可能只有按年0.1%增長，但下半年增速有機會加快至3%以上，2022年全年經濟估計按年增長2.1%。

恒生銀行（0011）經濟研究部主管兼首席經濟師薛俊昇表示，最近疫情及環球金融市場波動對本港經濟的影響，或於今年上半年較為顯著，但本地勞工市場持續改善、失業率下降，以及環球商品需求強韌，可望有助本港經濟增長於下半年回升。

考慮到去年經濟增長較快，令用以比較的基數較高，以及今年環球經濟增長或會放緩，恒生估計今年本港經濟增長或減慢至3.3%，而未來前景繼續受疫情及外圍環境所左右，經濟仍然存有下行風險。

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