完成交易後，中渝置地及資本策略的合資公司承諾，若壽臣山道西15號物業銷售呎價超過7萬元，原賣方許榮茂的公司有權從該盤所屬公司的銷售淨利潤中之40%，分成30%。兩間公司亦會就收購項目所涉及的銀行貸款及循環貸款融資共23.3億元，分別履行32%及8%義務。資料顯示，中渝置地及資本策略是次收購的項目其他股東，尚包括英皇國際（0163）及明發集團（0846），後兩者各佔40%及20%股權。資料顯示，該壽臣山項目由15幢洋房組成，實用面積約3700餘至1.1萬餘方呎，料是壽臣山同區近年面積最大的屋苑式洋房。

中渝置地指，是次收購物業，以便其可進一步參與於香港的物業發展及投資。資本策略則同樣稱，今次交易有助其進一步涉足香港的物業發展及投資市場，符合其業務發展策略。