失業的軟件程式員Thorne Melcher和圖像設計師Mandy Musselwhite在1月19日出售了1萬隻卡通鴨「Dastardly Ducks」NFT，每隻「鴨蛋」售價為15美元，12隻裝為120美元。這些「鴨蛋」在6小時內出售完成，共獲得12萬美元。

CNBC報導，她們是首次推出NFT產品，在月初才開始創作Dastardly Ducks。Thorne Melcher在去年2月失業，但她們的積蓄大部分已在2019年用於購買房產和農舍。出售NFT前，她們在拖欠了3.56萬美元按揭供款，但她們銀行賬戶只有不到1美元，若不能清繳欠款則要交出房產。

Thorne Melcher作為程式員，在指導下快速學會在以太坊（Ethereum）區塊鏈編寫智能合約的編碼語言Solidity，她亦得到另一個NFT項目Azuki的幫助。

NFT擁有者可其內容使用自己擁有的Dastardly Duck，不過Musselwhite仍然擁有整個品牌的名稱和風格權利，她們期望可繼續在NFT開展新的Dastardly Duck項目。她們亦可從二次銷售中，獲得特許權使用費。

Dastardly Ducks的區塊鏈用以太坊發布，過去有批評產生區塊鏈會消耗不少能源，她們表示Dastardly Ducks的NFT除了有100隻預先製造放入儲備，其餘皆為在鏈外隨機生成。她們指其智能合約適合批量製作，一次過買入12個裝的「鴨蛋」提高造效率，買家則可支付較低的成本。

她們期望Dastardly Ducks可放在元宇宙中應用，並會與擁有者討論有未來希望見到的內容，不過她們下一步會在現實生活中養殖數十隻鴨子，紀錄它們的成長。

Johnny仔說，大家可以從披皮的眼神獲得一絲撫慰，在情感上與大家交流，不知道Dastardly Ducks又和大家有甚麼交流?